Luna llena de Esturión: cómo afecta a tu signo el 9 de agosto

Este 9 de agosto de 2025, el cielo nocturno se ilumina con la majestuosa Luna llena de Esturión, un fenómeno cargado de simbolismo y energía.

Nombrada así por los antiguos pueblos indígenas norteamericanos, esta luna marcaba la mejor época para pescar esturiones.

Sin embargo, más allá de su conexión ancestral con la naturaleza, esta luna llena en Acuario impacta profundamente en nuestro plano emocional, social y espiritual.

La luna alcanzará su punto máximo poco después de la medianoche del 9 de agosto, pero su influencia se sentirá del 7 al 13 de agosto.

Según el astrólogo Kyle Thomas, esta lunación despierta temas de pasión, expresión personal, aspiraciones y relaciones interpersonales, todo esto guiado por la energía visionaria del signo de aire, Acuario.

Veamos cómo afecta a cada signo del zodiaco, de acuerdo con las predicciones de Thomas a los sitios People y The Farmers’ Almanac:

Aries (20 de marzo – 19 de abril)

Esta luna activa tu vida social. Es el momento ideal para asistir a eventos, organizar reuniones o conocer nuevas personas. Si estás soltero, podrías conectar con alguien especial a través de tus amistades.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu sector profesional recibe un impulso. Espera logros, reconocimiento o incluso ofertas laborales. Es una oportunidad para proyectar tu ambición y demostrar tu valía.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El deseo de aventura y aprendizaje se intensifica. Considera planear un viaje o inscribirte en un curso que expanda tus horizontes. Grandes revelaciones podrían surgir en áreas legales o académicas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las finanzas compartidas y la intimidad toman protagonismo. Se presentan oportunidades para profundizar relaciones o cerrar acuerdos financieros. Reflexiona sobre tus compromisos emocionales.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu enfoque se centra en las relaciones. Las parejas podrían comprometerse más o, en algunos casos, alejarse. Si estás soltero, aprovecha la energía de esta luna para conectar con alguien con potencial real.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El trabajo y la salud son tus prioridades. Se presenta un aumento de responsabilidades, pero también la oportunidad de mejorar tu rutina. Es buen momento para retomar el ejercicio o adoptar hábitos más saludables.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La creatividad y la pasión se encienden. Esta es una lunación ideal para el romance, la diversión y los proyectos artísticos. Las parejas pueden reavivar la chispa, mientras que los solteros podrían encontrar una conexión importante.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La familia y el hogar reclaman tu atención. Podrías considerar mudarte, hacer remodelaciones o apoyar a un ser querido. Este es un periodo para reconectar con tus raíces y necesidades emocionales.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu comunicación se intensifica. Es un buen momento para lanzar proyectos escritos, hacer presentaciones o tener conversaciones importantes. También podrían surgir viajes cortos o nuevas alianzas.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las finanzas personales ocupan tu mente. Este es un buen periodo para hacer inversiones, pedir un aumento o explorar nuevas fuentes de ingresos. Haz un plan claro y actúa con determinación.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Con la Luna en tu signo, estás en el centro del escenario. Es el momento para manifestar tus sueños, cerrar ciclos y comenzar nuevos capítulos. Tu autenticidad será tu mejor guía.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu cuerpo y mente te piden descanso. Haz una pausa para cuidar tu salud mental, meditar o reconectar con tu intuición. Los sueños pueden traerte mensajes reveladores.

Sigue leyendo:

• 4 signos sentirán la tensión de la oposición de Marte con Saturno

• Horóscopo de Marte en Libra: qué pasará con tu signo zodiacal

• El destino guarda momentos especiales para 3 signos en agosto