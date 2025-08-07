Matías Jurado, el asesino serial de Argentina que engañaba a personas sin hogar y las mataba

La investigación sobre el presunto asesino serial de Jujuy, Argentina, revela un panorama oscuro y complicado que estremece al país. Cinco hombres de escasos recursos desaparecieron sin dejar rastro en un periodo de enero a agosto. La conexión entre ellos se hizo evidente cuando las autoridades analizaron grabaciones del 911 donde aparecen algunas de las víctimas acompañadas por Matías Jurado.

En ellas, lograron detectar la imagen del mismo hombre. Lo vieron acompañando a dos de los desaparecidos, en otras grabaciones aparece cargando bultos y en una casa cerrada, oscura, ubicada en la marginada provincia del norte. El último registro de celular de una de las víctimas se ubica en la zona del domicilio del asesino.

De acuerdo con La Gaceta, estos casos no generaron una alarma inmediata, pues se trata de personas en condición de calle o con enfermedades mentales, razón por la que los investigadores afirman que Jurado no elegía a sus víctimas al azar, al encontrarse todas en estado de vulnerabilidad. Una de sus víctimas vivía con su familia, pero atravesaba episodios de esquizofrenia.

Al tener varias pruebas y a fin de no perderlas, las autoridades ordenaron un allanamiento en la vivienda de Jurado, donde encontraron restos humanos, como gran cantidad de piel. El sospechoso habría ocultado en su vivienda una gran cantidad de armas blancas que podrían estar relacionadas con los crímenes. En sus paredes se encontraron diversas herramientas, como sierras y serruchos.

El fiscal Regional Guillermo Bellerse narró los macabros hallazgos en conferencia en el Ministerio Público de la Acusación: “Se hallaron restos humanos en la casa… Hay mucha piel, en gran cantidad. Se hizo una división de la misma para poder hacer dos tipos de cotejos diferentes. El resto estaba muy deteriorado, porque estaba donde comían los perros. Tenía eso como comida para perros y esa es otra confirmación. Si bien cuando lo hallamos, no lo quisimos decir, pero lo decimos ahora”.

Antecedentes de Jurado

El asesino serial tiene 3 antecedentes penales por robos. El primero ocurrió cuando aún era menor de edad, luego reincidió en 2017 cuando cayó por robo agravado. En 2018 fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión, pero recuperó su libertad condicional en 2020, de acuerdo con el sitio Página 12.

Algunos vecinos lo describieron como violento, temible y solitario: “Era un poco violento, amenazaba a la gente”, reconoció anónimamente uno de ellos. “Siempre salía con el machete, nos amenazaba a todos. Decía que hacíamos ruidos. Los viernes prendía fuego. Mi mamá está asustada”, narró otro de ellos a Página 12.

No tenía redes sociales, ni trabajo estable, ni vínculos sociales. Vivía con su sobrino, cuya madre adicta lo había abandonado. Su abuela, madre de Jurado, también se fue del hogar junto con su esposo por el miedo que le tenía a su propio hijo.

El testimonio del sobrino, menor de edad, fue clave para tratar de entender la magnitud de los hechos. En una reunión reciente le dijo a su tía que estaba muy nervioso porque su tío “mató a otro anoche”, según narra La Gaceta. Como esto sucedía los viernes, el sobrino se iba.

También le había contado a otro primo, quien fue un viernes a ver si eso era verdad. Ese día tocó la puerta y le abrió su tío Jurado, quien le habría dicho: “Si quieres ver, ven. Si quieres ver gente muerta”. El joven, al ver sangre en el piso, huyó.

El caso, que ha estremecido a la opinión pública argentina, se ha caracterizado por la brutalidad de los hechos y la dificultad para entender la mente del sospechoso. Expertos en criminología han explicado que, en casos de asesinos seriales, la complejidad radica en la capacidad del criminal para ocultar sus intenciones y en la dificultad para predecir sus movimientos. La policía ha señalado que el sospechoso podría tener un perfil más peligroso y que la investigación continúa en marcha para esclarecer todos los detalles.

Las declaraciones de testigos y familiares han aportado detalles escalofriantes, y algunos han mencionado que, si uno quiere entender la magnitud del horror, debe considerar varias claves que explican el caso y el perfil del presunto asesino, como el abandono, las señales ignoradas, el perfil de las víctimas y la mecánica de captación, señala La Gaceta.

Según los testimonios, se acercaba a las personas vulnerables aprovechando su fragilidad, como alguien dispuesto a ayudar. Les ofrecía alojamiento, trabajo informal o simplemente una bebida. Lograba convencerlos de ir a su casa para, y las cámaras de seguridad confirmaron que las víctimas ingresaban a la vivienda por voluntad propia.

Vecinos declararon que Jurado prendía fuego cada fin de semana y que el humo despedía un olor “raro”, por lo que pensaban que quemaba basura. Según la declaración del sobrino, allí su tío incineraba los cuerpos descuartizados.

Las autoridades y expertos en criminología han señalado que el caso presenta múltiples aristas que dificultan su resolución y que el perfil del sospechoso es más inquietante de lo que se creía.

