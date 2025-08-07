MLS anuncia cuándo será la final y el inicio de postemporada

La Major League Soccer (MLS) anunció cuándo será la final de la MLS y la fecha de inicio de la postemporada que llevará al campeón el 6 de diciembre.

Además de la fecha de la final, la MLS presentó el calendario de toda la postemporada, que empezará el 22 de octubre con los duelos de repechaje: un partido entre el octavo y el noveno clasificado de cada conferencia con la última plaza de ‘play-off’ en juego.

Antes, el 18 de octubre, se habrá jugado el llamado “Decision Day”, la última jornada de la temporada regular con todos los partidos del Este y del Oeste en horario unificado.

Major League Soccer today announced the schedule for the Audi 2025 @MLS Cup Playoffs and 2025 MLS Cup presented by Audi.https://t.co/kOz8CI7M1Z — MLS Communications (@MLS_PR) August 7, 2025

¿Cómo será el formato de postemporada y cuándo comienza?

La primera ronda del ‘play-off’, con 16 equipos, se disputará entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre. Esa serie, como en las últimas temporadas, será al mejor de tres partidos, con el equipo mejor clasificado en la temporada regular con ventaja de campo.

Las semifinales de conferencia, ya a partido único, se jugarán el 22 y 23 de noviembre, también con el equipo mejor clasificado como anfitrión.

El mismo sistema se aplicará para las finales de conferencia, previstas para el 29 y 30 de noviembre.

La final será el sábado 6 de diciembre, en el estadio del equipo mejor clasificado.

El actual campeón de la MLS Cup, Los Angeles Galaxy, es colista en el Oeste actualmente, por lo que tendrá difícil la defensa del título si no cambia el rumbo de su campaña.

Galaxy tiene apenas 16 puntos en 24 partidos, siendo una de las peores temporadas para un equipo que venía de quedar campeón.

Los siete primeros clubes de cada división avanzarán de forma directa a los octavos de final. El puesto de repechaje lo lucharán entre el octavo y noveno puesto de la división Oeste y el Este.

