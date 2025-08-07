Soldado de Texas detenido por intentar pasar información militar confidencial a Rusia

Un soldado estadounidense con autorización de seguridad de alto nivel fue arrestado esta semana tras presuntamente intentar entregar información confidencial sobre tanques de batalla militares al gobierno ruso, según las autoridades.

El soldado de primera clase Taylor Adam Lee, de 22 años y en servicio activo destacado en Fort Bliss, presuntamente transmitió información confidencial y clasificada a una persona que creía que era un representante del Ministerio de Defensa ruso, informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

Fue arrestado el miércoles en El Paso por cargos federales de intento de transmisión de información de defensa nacional a un adversario extranjero e intento de exportación de datos técnicos controlados, según detallaron las autoridades federales.

De acuerdo con The New York Post, en junio, el soldado comenzó a transmitir información técnica clasificada al gobierno ruso sobre el tanque M1A2 Abrams en línea y ofreció su ayuda a la Federación Rusa.

Lee posee una autorización de seguridad de información compartimentada de alto secreto y sensible, según informaron agentes federales.

“Estados Unidos no está contento conmigo por intentar exponer sus debilidades”, supuestamente dijo Lee en un mensaje a un presunto funcionario ruso.

“A estas alturas, incluso me ofrecería como voluntario para ayudar a la Federación Rusa cuando estuviera allí de cualquier manera”, declaró, según las autoridades.

En julio, Lee se reunió en persona con alguien que creía que era un funcionario ruso, a quien le entregó una tarjeta SD con información confidencial sobre el tanque M1A2 Abrams y otro vehículo blindado utilizado por el ejército estadounidense, afirmaron agentes federales.

Lee no tenía licencia para obtener varios documentos de la tarjeta SD, y el soldado raso le repetía repetidamente al funcionario que contenía información “sensible y probablemente clasificada”.

Tras hablar sobre una pieza específica del hardware interno del tanque durante la reunión de julio, supuestamente la dejó en un almacén en El Paso el 31 de julio, enviando un mensaje de “misión cumplida” a un supuesto contacto ruso al terminar, informaron las autoridades.

“Este arresto es un alarmante recordatorio de la grave amenaza que enfrenta nuestro Ejército de Estados Unidos”, declaró el general de brigada Sean F. Stinchon, comandante general del Comando de Contrainteligencia del Ejército, en un comunicado.

“Gracias al arduo trabajo de los Agentes Especiales del Comando de Contrainteligencia del Ejército y nuestros socios del FBI, los soldados que violen su juramento y se conviertan en amenazas internas serán capturados y llevados ante la justicia, y continuaremos protegiendo al personal del Ejército y salvaguardando el equipo”, declaró Stinchon.

Sigue leyendo:

– Arrestan a dos miembros de la Marina acusados de proporcionar información de seguridad nacional a China.

– Estados Unidos en problemas tras filtración de documentos de espionaje a sus aliados, Ucrania y Rusia.