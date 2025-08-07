YouTube bloqueó cuenta de músico sancionado por EE.UU. por vínculos con el narco

La cuenta oficial del rapero mexicano Ricardo Hernández Medrano, conocido como “El Makabélico”, fue cerrada por YouTube luego de que fuera sancionado por el gobierno de Estados Unidos por su presunta colaboración con el Cártel del Noreste.

La plataforma señaló que, conforme a sus políticas y a las leyes de sanciones de Estados Unidos, procedió con el bloqueo tras el anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro .

Según el Departamento del Tesoro, “El Makabélico” habría servido como “socio destacado” del cártel, enviando hasta el 50 % de sus ganancias en plataformas de streaming directamente al grupo criminal. Sus conciertos y regalías de plataformas digitales serían utilizadas como vehículo de lavado de dinero.

“El Makabélico” pertenece al sello discográfico DEL Records, del que también forma parte Gerardo Ortiz, vinculado al lavado de dinero para el CJNG, según señala el diario El Sol de México.

Tenía más de dos millones de seguidores en YouTube, por lo que el bloqueo de su cuenta representa un golpe significativo a su presencia digital.

Como consecuencia de las medidas, todos los bienes de los sancionados en Estados Unidos quedan congelados y se prohíben transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses.

Estados Unidos también impuso sanciones a tres presuntos líderes del Cártel del Noreste: Abdón Rodríguez (“Cucho”), Antonio Romero (“Romeo”) y Francisco Esqueda (“Franky Esqueda”), quienes estarían involucrados en actividades como narcotráfico, extorsión, robo de combustible y violencia extrema .

El Cártel del Noreste es una escisión de Los Zetas y está catalogado como organización terrorista global a partir de 2025 .

¿Quién es “El Makabélico”?

El rapero, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, inició su carrera musical bajo el nombre artístico de “Néctar Lima”. Lanzó temas sobre narcotráfico y el mundo criminal, pero cuando firmó con el sello DEL Records en 2017, adoptó el nombre de “El Makabélico” .

Sus canciones abarcan varios géneros como el rap, trap, reggae y urbano. En una entrevista con VICE, el rapero aseguró que sus canciones revelan “lo que no pasa en la televisión”, pero es parte de la “realidad cotidiana de miles de personas”.

El director ejecutivo de DEL Records, Ángel del Villar, lo convenció de realizar conciertos para un promotor, según afirma la Fiscalía de Estados Unidos.

De acuerdo con El Sol de México, del Villar fue sancionado por supuesto lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión en Estados Unidos por realizar transacciones con el crimen organizado.

