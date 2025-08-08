El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 8 de agosto indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 96% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y el cielo estará cubierto. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 99ºF (37ºC) de máxima y 99ºF (37ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:50 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:02 h. En total, tendremos 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá más nubes que claros con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 81 y los 88 grados Fahrenheit (27 y 31ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 96%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami incluye el final de la primavera y el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.