Feng Shui en el hogar: 5 objetos que atraen abundancia según expertos

El Feng Shui es una disciplina ancestral china que busca armonizar los espacios para mejorar el flujo de energía vital o chi.

Esta energía influye en todos los aspectos de la vida: salud, relaciones, crecimiento espiritual y, por supuesto, prosperidad económica.

Si quieres atraer abundancia a tu hogar, puedes comenzar con pequeños cambios.

A continuación, conoce 5 objetos recomendados por el Feng Shui que pueden ayudarte a activar la energía de la riqueza.

1. Fuente de agua: activa el flujo del dinero

En el Feng Shui, el agua representa la riqueza. Una fuente de agua en movimiento simboliza el flujo constante de dinero y oportunidades.

Colócala en la entrada principal de tu casa o en la esquina sureste, conocida como el área de la abundancia.

Es importante que el agua fluya hacia el interior del hogar, no hacia fuera, ya que esto representa la llegada de dinero y no su fuga.

Evita ponerla en el dormitorio o cerca del baño, ya que podría alterar el descanso o desequilibrar otras energías.

2. Espejos: duplican la energía positiva

Los espejos en Feng Shui no solo son objetos decorativos, sino potentes amplificadores de energía.

Reflejan la luz y duplican la riqueza si se ubican frente a elementos positivos como una mesa con frutas, un comedor abundante o una planta saludable.

Ubícalos en espacios sociales o cerca de la entrada principal para expandir las buenas energías.

Nunca los pongas frente a la puerta de entrada o reflejando zonas desordenadas, ya que podrían repeler la abundancia.

3. Plantas vivas: energía en crecimiento

Las plantas naturales simbolizan el crecimiento y la renovación constante.

En especial, el bambú de la suerte y la planta de jade son muy usadas en Feng Shui para atraer dinero.

Ubícalas también en la zona sureste de tu casa o en tu escritorio de trabajo.

Asegúrate de que las plantas estén sanas y bien cuidadas. Evita las secas o marchitas, ya que pueden representar estancamiento o pérdida de energía.

4. Monedas chinas: símbolo tradicional de riqueza

Las monedas chinas atadas con hilo rojo son uno de los amuletos más utilizados en Feng Shui.

Representan la riqueza, la protección y la buena fortuna. Puedes colgarlas detrás de la puerta de entrada, dentro de tu cartera o caja de ahorro, o incluso en tu escritorio de trabajo.

Lo ideal es usarlas en grupo de tres o seis, ya que estos números están asociados a la buena fortuna en la cultura china.

5. Cuencos o jarrones llenos: representación de abundancia material

Un jarrón lleno de frutas frescas, arroz, monedas o cristales simboliza plenitud y riqueza.

Ubícalos en la cocina, el comedor o la sala de estar, lugares donde la energía circula y se comparte con la familia.

También puedes usar un cuenco de madera con nueces, lentejas o granos secos.

La clave está en que nunca estén vacíos. Un recipiente lleno comunica abundancia, mientras que uno vacío refleja carencia.

Cómo potenciar la energía del Feng Shui en tu hogar

Más allá de los objetos, recuerda que el Feng Shui se basa en el orden, la limpieza y la intención.

Un espacio limpio, bien ventilado y armonizado ayuda a que la energía fluya libremente. Además, alinear estos objetos con tu signo zodiacal o tu energía personal puede maximizar sus efectos.

Por ejemplo, los signos de tierra como Tauro, Virgo y Capricornio pueden beneficiarse más del uso de objetos naturales como plantas o jarrones de barro.

