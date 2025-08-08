Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de agosto de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Antes de andar de perrita y tomar decisiones a lo tonto, mejor piensa con calma y bájale tres rayitas a tu ímpetu. No todo se soluciona a gritos ni con impulso, criatura. Si no te detienes a analizar, podrías terminar embarrándola donde menos esperas y luego ni cómo zafarte del borlote. Te urge ponerte en modo perra empoderada, porque si sigues con tus dramas y decisiones a lo p3ndejo, la vida te va a arrastrar de greña.
Se te aparece en el panorama una persona del pasado que, aunque ya habías enterrado (emocionalmente hablando), vuelve con palabras melosas y ojos de borrego a medio morir. Te va a hablar de sentimientos, recuerdos y tal vez hasta de amor, pero tú no te dejes apendejar tan fácil, que el pasado muchas veces viene nomás a ver si aún pica el anzuelo.
En el amor, bájale a tus ganas de tener siempre la última palabra. No todo se trata de ganar el pleito. A veces, quedarse calladito te evita noches en el sillón y miradas que matan. Si ya tienes pareja, evita las discusiones por pura necedad, y si estás solter@, aguas porque ahí viene un amor de una noche que te va a revolcar el alma y el cuerpo… pero nomás un rato, no te vayas a clavar.
Cambios de humor vienen fuerte, como montaña rusa sin frenos. Un día estarás brillando como estrella de reality, y al siguiente ni tú te aguantas. Respira hondo y no tomes decisiones permanentes por emociones temporales. También deja de andar opinando en lo que ni te incumbe, porque mientras tú das consejos, tu vida está como calcetín sin par: hecha bolas.
Toca ponerle atención a tus emociones, a tu energía y sobre todo a tu dignidad. No dejes que nadie venga a revolverte lo que tanto trabajo te ha costado ordenar. Si tú no te respetas, nadie lo va a hacer por ti. Recuerda que quien te quiere, se queda… y quien nomás viene a joder, que se vaya por donde vino.
VIRGO
Ya basta de ser tan buena onda con quien ya te demostró que ni las gracias sabe dar. Aprende a ser más cul3ra, pero con estilo, con clase y con elegancia. Porque una cosa es tener buen corazón, y otra muy distinta dejar que te vean la cara de pend… (ya sabes qué). Si te la han aplicado más de una vez, la culpa ya no es del otro, sino tuya por seguir abriendo puertas que ya debiste cerrar con candado y soldadura.
Prepárate porque se va una amistad que ya traía la máscara medio chueca. Ni llores ni sufras, que eso es señal del universo de que viene algo mejor. El pasado vuelve con sorpresas, y aunque al inicio te saca de onda, más adelante entenderás que todo tiene su razón. Se viene una etapa más ligera para ti, como cuando te quitas el brasier llegando a casa o te aflojas el cinto después del pozole.
Aguas con accidentes tontos, golpes o caídas por andar con la cabeza en la luna o el celular en la mano. No es momento de andar como pollo sin cabeza, pon más atención a lo que haces. Y también cuídate de la gente habladora y sin oficio, que se la vive inventando chismes solo por verte caer. No entres en su juego, demuéstrales que la verdadera maestra del veneno eres tú… pero con veneno elegante y en copa de cristal.
No te desilusiones si alguien cercano te queda mal, rompe promesas o te deja colgando como calzón en tendedero. La gente cambia y no siempre para bien, así que deja de idealizar a quien ya te mostró que no da pa’ más. No gastes energía bufando por lo que no puedes cambiar, mejor úsala para seguir construyendo tu paz.
Y si te topas con gente sin quehacer, altanera y con lengua más larga que sus logros, no discutas… sácales la vuelta, que el silencio también es respuesta, y a veces la más perra.
LIBRA
Deja de meter las manos al fuego por gente que no vale ni un cerillo. Aprende a guardar tus favores para quien realmente los merece, y no para los que solo te buscan cuando se les atora el chicle. Si esos “amigos” nomás te marcan cuando necesitan algo, mándalos por un tubo y si no les gusta, pues que le busquen. Tú no naciste pa’ estar resolviendo vidas ajenas.
A estas alturas del partido, ya no estás pa’ rogar ni andar detrás de nadie. Si no te buscan, no insistas. Si no te valoran, no expliques. Y si no te quieren como eres, que te vean desde lejos. El amor propio es más sabroso cuando se acompaña con dignidad. Aprende a decir: “Gracias, pero no gracias”, aunque te tiemble el ojo.
Una persona de piel blanca podría llegar y revolverte los sentimientos, la vida y hasta las sábanas. Pero ojo, no confundas una revolcadita rica con amor verdadero. A veces solo es calentura disfrazada de conexión espiritual. Y si vas a gratinar mollete, que sea con conciencia… porque si te clavas, tú solit@ te vas a hacer la novela.
Cuida tu alimentación, porque podrías enfermarte por andar comiendo como si no hubiera mañana. Y si bien comes, cuida también lo que sale de tu boca: tus palabras, tus promesas y tus confesiones de peda. Recuerda que a veces uno por bocón termina encuerando el alma sin querer.
Y no te metas en embrollos amorosos con gente que solo quiere pasar el rato, porque tú te clavas, y después andas chillando mientras escuchas canciones dolidas. ¿Quieres sexo? Perfecto. ¿Quieres amor? También. Pero ten claro qué es qué, para no revolver la lonchería con el bufet.
ESCORPIO
La vida es una, y se va en shinga. Así que si no la disfrutas al 100, luego no andes llorando por lo que no hiciste. Suéltate el pelo, ponte lo que te dé la gana y sal a comerte el mundo, pero sin olvidar quién eres y a dónde vas. No vivas para complacer a nadie, porque mientras tú haces malabares por agradar, otros nomás aplauden cuando te caes.
Ten cuidado con las apariencias. No aparentes ser quien no eres por quedar bien, porque cuando se cae la máscara, también se cae la confianza. Muestra tu verdadera esencia, aunque no le guste a todos. Total, tú no vives de sus aplausos.
Separación o final de una relación se aproxima, y aunque duela, será lo mejor. No te aferres a lo que ya no da frutos. Cuando algo ya dio lo que tenía que dar, lo más sano es soltarlo antes de que se pudra en tus manos. Tú vas pa’ cosas grandes, no te estanques en amores mediocres.
El estrés y el mal humor te andan trayendo como si te hubieras tragado una olla de coraje. Practica algún deporte, camina, baila, haz algo que te ayude a sacar todo eso. De lo contrario, podrías explotar con quien menos lo merece.
Hay alguien muy cercano que está bien interesad@ en ti. Identifícalo y échale el ojo, porque si te animas, ahí puede haber algo rico. Pero también ten cuidado, porque se viene una elección entre dos amores y podrías terminar escogiendo al que no era. Si tienes pareja, bájale a los celos, porque te estás saboteando solito. Y si llega alguien del pasado con chismes, no caigas. Recuerda: si ya salió, que no regrese ni por el cambio.
ARIES
Prepárate porque noticias inesperadas están por sacudirte el gallinero. Y no hablo de cualquier cosa, sino de esas que te hacen cuestionarte todo: desde si vas por buen camino, hasta si ya es momento de mandar todo a volar. Vienen días en los que tu carácter andará más explosivo que olla express sin válvula, así que respira profundo y no andes repartiendo veneno a lo tonto.
El dinero te trae estresad@ y con justa razón. Has andado gastando en puras babosadas, de esas que compras “porque estaban en oferta” y nomás las tienes empolvándose. Ya basta, criatura, ponte en modo ahorro o vas a terminar empeñando hasta el Wi-Fi. Aguas con las deudas, que andas bien brujo o bruja en la cartera y eso no se resuelve echando la culpa a Mercurio retrógrado, ¡se resuelve dejando de gastar en pendejadas!
Vas a tener chance de mejorar en el trabajo o negocio, pero pa’ que eso se te dé, tienes que aprender a no sabotearte. A veces tú solito te cierras las puertas con tu necedad o tu flojera. Ponte perr@, porque si lo haces bien, se viene aumento, ascenso o mínimo un dinerito extra que no te caerá nada mal.
En el amor andas en modo confusión. Un día quieres todo, al siguiente no quieres nada. Si tienes pareja, es momento de hablar netas y dejar las suposiciones. Si estás solter@, cuidado con confundir calentura con amor… porque una cosa es querer compañía, y otra muy distinta andar aferrándose a lo primero que te sonríe bonito.
Haz un espacio para pensar en lo que realmente quieres, y no lo que otros esperan de ti. No te conformes con menos de lo que mereces. Recuerda: el que no arriesga, no gana… pero el que arriesga de más, a veces termina perdiéndolo todo. Tú sabrás.
TAURO
Tú, que te las das de fuerte e inquebrantable, estás empezando a tambalear por dentro… y no es para menos, la vida te ha traído a las carreras. Pero ¡aguanta vara!, que se viene una sacudida fuerte que te hará despertar y tomar decisiones que llevas tiempo postergando. No puedes seguir dándole largas a lo que ya te está quemando por dentro.
Accidentes y caídas están a la vuelta de la esquina, así que mucho cuidado al caminar, manejar o confiar en sillas rotas, porque podrías terminar dando el espectáculo gratis. También cuida tu salud y no ignores esos malestares que ya llevan rato avisándote. No seas terco, ni fuerte pa’ lo pendejo: si algo duele, ve al doctor, no al Facebook.
En temas del amor, si estás metiéndote en relaciones prohibidas o de “solo un ratito”, luego no te andes haciendo la víctima. Sabías dónde te metías, así que ni llores cuando te dejen en visto. Ahora, si estás solter@, se avecina una persona que va a moverle todo a tu paparrucha (emocional y literal). Nomás ten claro lo que quieres: si es puro fuego, que no se te ocurra prenderle veladoras al amor.
Si tienes pareja, se viene una reconciliación o etapa más tranquila después de ciertos roces. Pero recuerda: no se vale exigir lo que no se da. Deja de echarle la culpa a tu signo y trabaja en tu actitud, porque también te pasas de exigente a veces.
Tu carácter será clave para cerrar ciclos y empezar otros. No te resistas a los cambios, porque aunque a ti no te guste mover ni los muebles de lugar, esta vez te va a convenir darle vuelta a la tortilla… y a quien no te valore, también.
GÉMINIS
Tú, que tienes el don de la labia, a veces no mides lo que sale de tu hocico. Lanzas comentarios bien filosos que, aunque no los hagas con mala intención, terminan hiriendo a medio mundo. ¡Modérate! Porque por andar de bocón puedes meterte en un problema que ni te corresponde.
Vas a sentir un nudo en el estómago por una situación que no puedes controlar y que lleva días molestándote. Y aunque trates de distraerte, eso seguirá ahí hasta que lo enfrentes. No le saques, ya es hora de resolver ese pendiente.
Sabes que eres difícil de complacer. Nadie te entiende porque tú mismo a veces no sabes lo que quieres: si te tratan bonito, dudas; si te ignoran, te clavas. Pero cuando te enamoras, lo das todo y más. El problema es que también te enamoras rápido… ¡y te desenamoras más rápido todavía!
Conversaciones importantes van a salir a la luz. Eso que quedó en el aire va a tener por fin una respuesta. Pero no corras, no forces nada. Deja que las cosas se acomoden y verás que todo tendrá sentido. Ojo con una amistad que anda hablando pestes de tu familia… si tienes que ponerle un alto, hazlo. No se vale quedarse callado cuando ya se metieron con los tuyos.
Recuerda que las oportunidades no duran para siempre. Si no actúas en el momento, luego vas a andar llorando por lo que no fue. Y si te ofrecen algo chido, aunque no estés segur@, mínimo inténtalo. El que se queda quieto, se lo lleva la marea.
CÁNCER
Te vas a enterar de un embarazo que te sacará una sonrisa… aunque también puede que te saque un “¡¿cómo?!”. La vida familiar se va a mover mucho en estos días: reuniones, llamadas, visitas inesperadas. No le saques, eso te va a recargar el alma, aunque también te drene un poquito.
Ojo con el dinero, porque aunque se vienen buenas noticias laborales o de negocios, tu economía anda frágil como vidrio delgado. Y eso es porque últimamente has estado gastando sin pensar. No compres por ansiedad, mejor ponte a organizar tus finanzas antes de que te veas contando monedas para el camión.
Amistad se te va a acercar con un plan o proyecto en el que te va a pedir ayuda. Tú decides si le entras, pero analiza bien las intenciones porque no todo lo que brilla es oro, y no todo “sueño compartido” termina bien.
Si tienes pareja, bájale a tus juegos de manipulación emocional. No quieras tener control de todo o terminarás ahogando lo bonito. Y si andas de cabroncito o cabroncita, aguas, porque podrías quedar en evidencia y ahí sí… que te agarre confesad@. Si estás solter@, alguien del pasado quiere reaparecer, pero tú decides si es oportunidad o recaída.
No descuides tu equilibrio. Estás dando mucho a los demás y te estás dejando al último. Y no, no está mal querer a los tuyos, pero tampoco se vale olvidarte de ti. Balance, criatura, BALANCE. Porque si tú no estás bien, ¿quién va a cuidar de los demás?
PISCIS
Te vienen oportunidades muy buenas, tanto en lo económico como en lo sentimental, pero si no estás buzo caperuzo podrías cometer un error bien feo que te salga carísimo. La vida te va a poner en una encrucijada donde tendrás que elegir con el corazón… pero usando la cabeza, porque si te dejas llevar por las emociones podrías perder dinero, tiempo y hasta la dignidad.
Se avecinan cambios intensos. Vas a tener que sacudirte la flojera emocional y ponerte en modo “me valgo por mí”. Ya estuvo bueno de andar cargando con culpas ajenas y aguantando cosas solo por no hacer olas. Aprende a vivir sin dar tantas explicaciones, que ni estás pa’ darle gusto a todo mundo ni el mundo está pa’ entenderte siempre.
Chismes fuertes podrían ponerte en el ojo del huracán. Gente ardida que no aguanta tu brillo va a querer enredarte en chismes baratos. No digas nada, guarda la info, porque esa bomba bien usada puede salvarte el pellejo en otra ocasión. Y tú calladit@, como cuando sabes el chisme completo pero lo usas como carta bajo la manga.
En el amor, vas a tener que aprender a decir que no, aunque se te derrita la papaya por alguien. No te claves con quien no da señales claras o con quien solo aparece cuando le conviene. Quien te quiere de verdad te lo demuestra, no te trae como trapeador emocional. También se viene un viaje perro, donde podrías conocer a alguien que te va a mover el tapete y hasta las entrañas… y no necesariamente con palabras.
Y por favor: deja de ser tan buena onda con gente que ya te mostró que no lo merece. Ponte primero tú, luego tú… y después tú. Porque nadie va a mover un dedo por ti si tú no lo haces primero. Es tiempo de priorizarte, de creértela, y de cerrar el ciclo con quienes nomás estorban.
ACUARIO
¡Agárrate porque vienen días que te van a mover hasta las ideas! Cambios fuertes, giros inesperados, verdades que salen a la luz… pero también muchas oportunidades de empezar de nuevo con más fuerza. Eso sí: ten cuidado con lo que dices, porque últimamente traes la lengua más filosa que machete de rastro y podrías herir a quien no lo merece.
Deja de tratar de encajar donde claramente no vas. Tú no naciste pa’ complacer a medio mundo ni pa’ andar disimulando quién eres. Si alguien no te acepta como eres, que se haga a un lado. No le debes nada a nadie y ya te cansaste de fingir sonrisas en donde te han dado puras caras largas. Aprende a brillar con tu propia luz, aunque a otros les arda.
El dinero se mueve, pero también los conflictos. Podrías recibir un dinerito extra o un pago atrasado, pero también se avecina un problema familiar o con amistades que te va a sacar canas verdes. Respira y piensa antes de explotar, porque no todo merece tu estrés ni tus lágrimas.
En el amor, la cosa está medio turbia. Si tienes pareja, deja de exigir lo que ni tú das. El amor se construye, no se exige a gritos. Y si estás solter@, ahí viene alguien con energía intensa, pero cuidado: puede ser fuego de una noche o infierno de toda una vida. Mejor ve despacito y sin aferrarte, que tú no estás pa’ jugar al terapeuta de nadie.
Date tiempo para ti. Has cargado con tanto que ya ni te reconoces. Haz algo que te haga sentir viv@ otra vez, algo que no tenga que ver con likes, ni aprobación, ni “qué va a decir la gente”. Hazlo por ti, y punto.
CAPRICORNIO
Prepárate porque se viene una sacudida emocional y física. Visita de familiares lejanos, noticias inesperadas y cambios de planes que te van a obligar a reacomodar tu rutina. Tú, que eres de tener todo bien cuadrado y bajo control, te vas a ver sacado de onda… pero nada que no puedas manejar con un poco de paciencia y una buena chela fría.
Cuida tus piernas, tu espalda y tus riñones. Has estado muy desvelado, comiendo mal y tomando puro refresco. Bájale al veneno embotellado, toma agüita y date tus descansos, porque el cuerpo también se cansa y ya te anda cobrando factura. Una caída o accidente leve podría darte un buen susto si no pones atención.
En lo sentimental, la vida te va a dejar claro por qué no funcionaron muchas cosas con esa persona que idealizaste. Agradece lo vivido, pero ya no te estanques en lo que “pudo ser”. Vienen nuevos comienzos y personas que sí sabrán valorar tu corazón, no te cierres a la posibilidad solo porque alguien del pasado te falló.
La lana anda escasa porque últimamente has gastado a lo güey. Y no es que no tengas, sino que todo lo inviertes en cosas que ni necesitas. Si no pones orden, vas a tener que andar vendiendo tus pertenencias o pidiendo prestado. Organízate, que tú tienes la capacidad de salir adelante si dejas de autosabotearte.
Si tienes pareja, retomen la chispa. Que no se vuelva costumbre lo que un día fue emoción. Haz cosas nuevas, ponle sabor a la relación. Y si estás celando por todo, respira: no todo es infidelidad, a veces nomás es tu cabeza inventando novelas. Aprende a confiar o mejor ni te relaciones.
SAGITARIO
Este fin de semana te tocará estar al pie del cañón con alguien que de verdad te necesita. Una amistad o familiar va a buscar tu apoyo y es momento de demostrar que tú no solo estás para la fiesta y la risa, también para cuando las cosas se ponen densas. Y aunque te cueste, dar ese apoyo te llenará el alma.
Tu cuerpo te anda pidiendo ayuda a gritos. Ya deja de decir que “mañana empiezas la dieta” y ponte las pilas, porque cada día te cuesta más subir las escaleras y ya ni los pantalones te cierran. Haz ejercicio, aunque sea caminar, y bájale a las garnachas, que estás juntando más aceite que un puesto de tacos.
El amor viene medio revuelto. Puede haber encuentros intensos y “accidentales” con alguien que ya conoces. Y sí… va a estar rico, pero cuidado: puedes acabar encariñándote con alguien que solo te quiere pa’ la movida. No confundas deseo con amor, ni cercanía con compromiso. Tú solit@ sabes cómo manejarlo… nomás no te claves.
Tiempo de hacer limpieza emocional. Saca de tu vida a toda esa gente falsa que nomás está cuando le conviene. Manda a la miércoles a las amistades doble cara y no te sientas mal por poner límites. A quien le pesa, es porque ya se estaba pasando.
Y lo más importante: recuerda que a quien tienes que complacer primero es a ti. Tú eres tu prioridad, no la gente que solo aparece cuando necesita. Si te quieres ver bien, empieza por sentirte bien contigo mism@.