Nuevo caza chino de sexta generación: sigilo extremo y diseño radical

China sigue acelerando en su ambición por dominar el cielo. Hace apenas unos días, el 6 de agosto, se filtraron imágenes del tercer prototipo de caza furtivo de sexta generación en menos de nueve meses —un ritmo que podría dejar boquiabiertos hasta a los más escépticos. Ya no se trata de una o dos incursiones visuales esporádicas; parece más bien una carrera de relevos donde cada mes suma otro modelo nuevo surcando los cielos.

Honestly! I'm really not sure what to think … either indeed another major surprise or the Fake of the month! 🤔 https://t.co/MRsRkyArGW pic.twitter.com/Lk77lLLAVh — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) August 4, 2025

Este último diseño trae todo lo que un entusiasta aeronáutico fliparía: configuración sin cola, fuselaje ancho, perfil bajo y alas delta integradas al fuselaje que reducen la firma radar y potencian el sigilo. Un combo que habla de una apuesta por la invisibilidad táctica más elegante (y difícil de detectar) que hace palidecer a muchos aviones de generaciones anteriores.

¿Qué sabemos —o sospechamos— del nuevo caza chino?

La información oficial sigue siendo escasa, casi nula, lo que hace que cada vistazo filtrado sea una mina de especulación, memes y debates frenéticos en foros y medios especializados. Pero algunos detalles se repiten y vale la pena destacarlos.

Sin cabina visible : Las imágenes muestran un fuselaje que podría estar diseñado para ocultar la cabina —o quizá no llevar tripulación—, lo que abre el juego a teorías sobre vehículos no tripulados o híbridos , que serían parte de un sistema aéreo integrado.



: Las imágenes muestran un fuselaje que podría estar diseñado para ocultar la cabina —o quizá no llevar tripulación—, lo que abre el juego a teorías sobre , que serían parte de un sistema aéreo integrado. Doble joroba, bimotor o más : Aunque algunos analistas ven una posible bimotoración, otras discusiones apuestan por una configuración de tres motores , lo que lo haría apto para misiones de largo alcance , o incluso portadores de armamento “pesado” y combustible extra.



: Aunque algunos analistas ven una posible bimotoración, otras discusiones apuestan por una configuración de , lo que lo haría apto para , o incluso portadores de armamento “pesado” y combustible extra. Diseño sin cola y geometría furtiva: El nuevo prototipo repite la fórmula de los cazas previos como el J-36 y el J-50, con una línea sin cola y alas integradas, para mantener el sigilo y mejorar la aerodinámica.

Por supuesto, nadie en Pekín ha confirmado nada públicamente, pero el despliegue reiterado de imágenes sugiere una estrategia: crear un halo de misterio y mantener a analistas y rivales siempre poniéndose al día y corriendo para alcanzar ese nivel.

¿Qué está diciendo la comunidad internacional?

Los expertos occidentales ya están empezando a levantar la voz. Bill Sweetman, un veterano analista aeroespacial, lo resume crudo: “Podemos tener un problema”. Con su diseño doble delta sin cola y cuerpo más voluminoso que el J-20, este nuevo aparato parece pensado para llevar más combustible y armamento extra, con la idea de proyectarse lejos en misiones tácticas de largo alcance.

Medios especializados sugieren que se trata más de una jugada integral: si se confirma como dron, podría funcionar como “escudo” o extender sensores, inteligencia y fuego a zonas más allá del alcance típico de los cazas tripulados.

En paralelo, el resto del mundo no se queda quieto. EE. UU. ya aceleró su programa F-47 de sexta generación, que promete supervelocidad (más de Mach 2), autonomía de casi 1 800 km y capacidades de sigilo extremo “Stealth++”, todo previsto entre 2027 y 2029.

China está corriendo a toda máquina en el desarrollo de sus cazas de sexta generación: tres prototipos avistados en menos de nueve meses, todos con diseño ultrafurtivo y sin confirmación oficial. Las imágenes dejan pistas sobre un fuselaje sin cola, posible configuración tripla de motores y hasta el potencial de funcionar como drones de alto nivel tecnológico. Mientras tanto, voces como la de Sweetman advierten que esta ola puede transformar el equilibrio aéreo global. El mundo tecnológico y militar está atento.

