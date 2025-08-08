Tesla presenta mejoras clave en los Model Y y Model 3

Mientras otros fabricantes se concentran en presentar nuevos conceptos o modelos eléctricos de nicho, Tesla opta por fortalecer su base. Este 2025, la marca ha dado prioridad a la renovación de sus dos vehículos más vendidos, el Model Y y el Model 3.

Las versiones más recientes, anunciadas oficialmente en China, ofrecen cifras de autonomía sorprendentes, así como cambios estratégicos en configuración y potencia.

Aunque los nuevos lanzamientos aún no han sido anunciados para América o Europa, su publicación en el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) de China indica que su llegada a los concesionarios chinos es inminente. Los detalles técnicos revelados apuntan a un movimiento claro de Tesla: afianzar su presencia en el mercado más competitivo del mundo.

Un Model Y más grande, con tres filas y 751 km de autonomía

La primera gran novedad proviene del Model Y, el SUV más pequeño de la compañía. En esta nueva versión, Tesla ha ampliado la carrocería para incorporar una tercera fila de asientos, distribuidos en configuración 2+2+2. El resultado es un SUV con capacidad para seis ocupantes, dirigido claramente al segmento familiar.

El nuevo Model YL alcanza los 4,976 metros de longitud, lo que supone un incremento de 17.9 centímetros respecto al modelo estándar. Además, está equipado con una batería NCM de 82 kWh fabricada por LG, que le otorga una autonomía de 751 kilómetros bajo el ciclo de homologación chino CLTC.

Aunque este dato puede diferir del estándar WLTP o EPA utilizado en otros mercados, el número refleja el esfuerzo de Tesla por estirar el rango eléctrico sin comprometer prestaciones. Este nuevo Model Y también representa un guiño a las necesidades del consumidor chino, que cada vez demanda más espacio y versatilidad.

Model 3+ rompe récords con hasta 830 km de alcance

Pero si el Model Y sorprende por su amplitud, el nuevo Model 3+ lo hace por su autonomía. Sin alterar su diseño exterior ni dimensiones, esta versión incluye mejoras clave en el sistema de propulsión y eficiencia general.

Según el MIIT, el Model 3+ incorpora un motor trasero con una potencia de 302 caballos y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h. El peso en vacío es de 1,760 kilogramos, lo que sugiere una construcción más ligera o una optimización del conjunto mecánico.

La gran sorpresa es su autonomía. El Tesla Model 3+ es capaz de recorrer 830 kilómetros, convirtiéndolo en el vehículo Tesla con mayor rango hasta la fecha bajo homologación CLTC. Aún no se conoce el tamaño exacto de la batería ni su fabricante, pero se especula que podría superar los 90 kWh.

Precios y estrategia en el mercado chino

Tesla no ha hecho públicos los precios finales de estas nuevas versiones, pero medios especializados en Asia anticipan cifras superiores al promedio actual de la gama. En el caso del Model 3+, se estima un precio inicial de $36,900 dólares, lo que lo posicionaría como el sedán más costoso de la línea actual.

Esta estrategia parece estar enfocada en captar a un público premium que valore la autonomía y la tecnología más reciente. A su vez, Tesla responde así a la fuerte presión de competidores locales como BYD, que ha desplazado a la firma de Elon Musk del primer lugar de ventas en China.

Además, el anuncio llega justo después de la salida inesperada de los modelos más grandes de Tesla del mercado europeo. Aunque no hay confirmación sobre si estas nuevas versiones llegarán al Viejo Continente o a América, no se descarta su inclusión en el futuro.

Por ahora, tanto el Model YL como el Model 3+ están diseñados exclusivamente para el mercado chino. La mención de estos modelos en informes oficiales del MIIT indica que su producción está ya muy avanzada, con un lanzamiento previsto para septiembre.

No obstante, la historia reciente muestra que Tesla suele adaptar versiones exitosas en China para otros mercados tras evaluar su desempeño inicial. Si la demanda es alta y la respuesta del consumidor positiva, es posible que estos vehículos lleguen a otras regiones, incluidos Estados Unidos y Europa.

