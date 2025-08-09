60 años de la Ford Bronco y regresa como un ícono retro

En el mundo de los todoterreno, pocos nombres generan tanta emoción como la Ford Bronco. Lanzada en 1966 como la respuesta de la marca al creciente interés por los vehículos 4×4 recreativos, la Bronco ha pasado por múltiples generaciones y ha sido protagonista tanto de aventuras off-road como de la cultura automotriz estadounidense.

En 2025, la marca del óvalo azul celebra los 60 años de este ícono con una edición especial de aniversario que mezcla nostalgia con desempeño moderno.

Esta versión busca atraer tanto a los fanáticos de la vieja escuela, que recuerdan las Bronco clásicas, como a los nuevos compradores que desean un vehículo con capacidades extremas y un estilo que no pasa desapercibido.

La estrategia de Ford es clara: convertir este aniversario en un homenaje tangible a la historia de la Bronco, incorporando elementos retro inspirados en el modelo original sin perder la robustez y tecnología de las versiones actuales.

Ford Bronco: diseño que mira al pasado

Uno de los puntos más llamativos de la Bronco 60 Aniversario es su estética retro, diseñada para evocar la primera generación de 1966. La parrilla luce un acabado exclusivo con letras rojas, que se combinan con rines de aleación de 17 pulgadas en tono gris, también con tapacubos rojos, un detalle tomado directamente de los primeros años de este todoterreno.

En cuanto a las combinaciones de color, los compradores podrán optar por un techo blanco Wimbledon acompañado de carrocería en rojo rubí, o bien un acabado completamente blanco con techo a juego, recordando los esquemas de pintura clásicos de mediados de los sesenta.

En la parte trasera, Ford añadió una cubierta con la insignia Bronco en rojo, además de un distintivo logotipo en negro mate sobre el portón, que identifica esta versión como una edición de aniversario.

Los estribos laterales vienen de serie, no solo para reforzar su carácter práctico sino también para aportar un toque visual adicional.

Neumático de la Ford Bronco. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Interior con detalles de colección

El habitáculo de esta edición especial también refuerza su carácter conmemorativo. Los asientos llevan logotipos del 60 aniversario en relieve, mientras que el panel de instrumentos y las manijas incorporan detalles en color rojo. En la consola central se encuentra una placa conmemorativa, un guiño a los coleccionistas que buscan un modelo único para su garaje.

Además, Ford equipó la Bronco 60 Aniversario con manijas en los pilares A de serie, un elemento práctico para quienes disfrutan de rutas off-road exigentes y requieren puntos de apoyo dentro del vehículo.

Potencia y capacidades todoterreno intactas

Más allá de su estética retro, la edición 60 Aniversario mantiene la potencia y robustez que caracterizan a la Bronco moderna. El modelo se podrá configurar con dos opciones de motor EcoBoost:

2.3 litros turbo, ideal para un balance entre rendimiento y eficiencia.

V6 de 2.7 litros, disponible como opción para quienes buscan un extra de potencia en caminos difíciles.

Ambas mecánicas se combinan con el paquete Sasquatch, diseñado para enfrentar condiciones todoterreno extremas. Este kit incluye:

Relación de transmisión final optimizada para 4×4.

Suspensión elevada, que ofrece casi 30 cm de despeje al suelo.

Diferenciales delantero y trasero con bloqueo electrónico.

Llantas Goodyear todoterreno de 35 pulgadas, ideales para terrenos rocosos o arenosos.

Con estas características, la Bronco 60 Aniversario no sacrifica desempeño por nostalgia. Al contrario, es una propuesta para quienes quieren conducir un pedazo de historia con la misma confianza que ofrecen los todoterrenos más modernos de la marca.

Edición especial por los 60 años de la Ford Bronco. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Una pieza para fanáticos y coleccionistas

La edición 60 Aniversario no solo celebra la historia de la Bronco; también apunta a convertirse en un vehículo de colección. La producción estará limitada al mercado estadounidense inicialmente, con ventas programadas a partir de octubre de 2025.

Aunque Ford no ha anunciado oficialmente su precio, los analistas estiman que podría rondar entre $55,000 y $65,000 dólares, considerando las ediciones especiales previas y el equipamiento incluido.

Este rango de precios la ubica como una opción premium para entusiastas del 4×4 y coleccionistas, más que como un vehículo de volumen.

