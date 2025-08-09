Michael Whatley, presidente del RNC, afirma que los demócratas no han aprendido nada de su derrota

A pesar que en la cúpula del Partido Demócrata sus dirigentes aseguran estarse fortaleciendo con grandes posibilidades de proclamarse vencedores de las selecciones intermedias, Michael Whatley, presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), sostiene que sus adversarios políticos continúan sin aprender nada del revés que sufrieron en la boleta, en noviembre.

Recientemente, Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), responsabilizó al presidente de mantener estancada a la economía.

“Después de que el Congreso aprobara a la fuerza el proyecto de ley de presupuesto de Trump, una cosa está clarísima: los republicanos son los responsables de este desastre, y es una carga pesada para ellos de cara a las elecciones de mitad de mandato”, expresó.

Al respecto, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, Michael Whatley les reprochó a los demócratas por todavía no haber detectado en lo que fallaron no sólo durante la campaña en busca de su continuidad al frente de la presidencia, sino en los años que gobernaron desde la Casa Blanca.

“Los demócratas no han aprendido absolutamente nada de 2024. Han insistido en la misma agenda fallida que implementaron. Ahora mismo, son el partido de las fronteras abiertas, el gasto inflacionario y un Estados Unidos débil. Todos y cada uno de sus líderes han virado hacia la izquierda y están alejando al partido aún más de la gente común”, expresó.

Michael Whatley señala que, en poco tiempo, la actual administración federal ha logrado corregir los errores de una fallida agenda demócratas. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Durante el primer semestre del año, el Comité Nacional Republicano (RNC) logró recaudar $80.7 millones de dólares en efectivo; en tanto que el Comité Nacional Demócrata (DNC) sólo reunió $15.2 millones.

Además, los datos de una encuesta realizada por la Universidad de Quinnipiac revelan que, hasta mediados de julio, únicamente 19 % de los estadounidenses aprobaba la manera como los demócratas del Congreso desempeñan su cargo, mientras que 72 % lo desaprobaba.

De manera segmentada, 39% de los demócratas consultados desaprobó el trabajo de quienes los representan ocupando algún cargo.

Con el propósito de exhibir todavía más lo que, bajo su juicio, es una mala interpretación demócrata, Michael Whatley señaló que la actual administración está cumpliendo con lo prometido.

“La frontera ha sido segura, estamos viendo que Estados Unidos es respetado nuevamente en todo el mundo. El presidente Trump está cumpliendo cada una de sus promesas de campaña”, subrayó.

