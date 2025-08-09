¿Por qué no dejaron pasar a Jennifer Lopez a una boutique Chanel en Turquía?

A Jennifer Lopez vivió un incomodo momento en Turquía. Esta semana, la cantante estadounidense acudió a una boutique Chanel en Estambul, pero no la dejaron ingresar.

De acuerdo con Türkiye Today, JLo intentó ingresar a una boutique de Chanel ubicada en el centro comercial Istinye Park, pero no pudo ingresar a la tienda porque el local estaba lleno.

La cantante reaccionó con tranquilidad y solo respondió con un: “Ok, no hay problema” y se retiró del lugar.

Al parecer, la persona que le negó la entrada a la tienda no la reconoció; sin embargo, otro de los empleados se percató de que se trataba de JLo y corrió tras la cantante para invitarla a pasar pero ella declinó la invitación.

La cantante siguió su recorrido de compras en otras boutiques cercanas, como Celine y Beymen, donde realizó compras valoradas en decenas de miles de dólares, de acuerdo con Page Six.

Jennifer Lopez se encontraba en Turquía como parte de su gira Up All Night: Live in 2025, con el que se ha presentado en varios países europeos.

La primera semana de julio, JLo comenzó su gira Up All Night Tour en España, donde se presentó en Vigo, Cadiz, Málaga y Madrid. Además, se espera que esta semana se presente en Barcelona, Bilbao y Tenerife.

Además de España, la cantante se ha presentado en Hungría, Italia y Turquía, y tiene previsto presentarse en Polonia, Rumania, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Armenia, Turquía, Uzbekistán y Kazajistán.

El anuncio de la gira llega poco después de que JLo anunciara que tendrá una residencia en Las Vegas a finales de 2025 y principios de 2026.

En mayo, tras su participación en los American Music Awards, la cantante anunció su nuevo espectáculo Jennifer Lopez: Up All Night, que se realizará en el Colosseum de Caesars Palace.

Esta será la segunda residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas. La primera fue All I Have, que se llevó a cabo entre 2016 y 2018 en el Zappos Theater del Planet Hollywood, donde realizó 120 presentaciones y recaudó más de 100 millones de dólares.

