5 signos con el mejor horóscopo de la semana del 11 al 17 de agosto

La semana del 11 al 17 de agosto de 2025 llega cargada de energía transformadora y oportunidades únicas para ciertos signos del zodiaco.

Bajo la influencia de Júpiter, Venus y los movimientos de la Luna, 5 signos en particular sentirán un impulso excepcional en sus vidas.

Desde avances profesionales hasta nuevas conexiones amorosas, esta será una etapa para soñar en grande y actuar con determinación.

A continuación, conoce cuáles son los 5 signos con el mejor horóscopo de esta semana y cómo aprovechar su energía al máximo, de acuerdo con predicciones de Your Tango.

1. Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La semana inicia con la Luna en tu signo otorgando una sensación de logro y claridad emocional.

Mercurio directo desde el 11 de agosto facilitará tus planes y proyectos, mientras que la conjunción de Venus y Júpiter el día 12 será un catalizador para expandir tus círculos sociales y vínculos afectivos.

Esta es una semana ideal para cimentar tus objetivos, ya que la entrada de Saturno en tu signo el próximo mes demandará una base sólida.

Aprovecha la Luna en Tauro para estabilizar tus emociones y la energía de Géminis para abrirte al amor y la creatividad.

2. Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Para Escorpio, esta semana marca un renacimiento en sus relaciones y objetivos profesionales. La Luna en Piscis activa tu intuición y creatividad, mientras que la conjunción de Júpiter y Venus te impulsa a conocer personas influyentes que pueden abrirte puertas.

Mercurio directo te ayudará a redefinir tus estrategias y superar errores pasados. Mantente abierto a las perspectivas de los demás y cultiva la empatía, ya que la cooperación será tu llave al éxito.

Tu magnetismo personal brillará, y tus talentos recibirán el reconocimiento que merecen.

3. Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Con Venus, tu planeta regente, en conjunción con Júpiter, la prosperidad está a la vuelta de la esquina.

Los consejos y el apoyo de personas de confianza te ayudarán a materializar proyectos que antes parecían complicados.

La Luna en tu signo será un momento clave para alinear tus metas con tus valores y atrapar oportunidades financieras.

Cambia tu mentalidad para abrirte a la abundancia y deja atrás rencores o bloqueos emocionales. La energía de Géminis al final de la semana impulsará tu creatividad y capacidad de comunicación.

4. Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Regido por Júpiter, esta semana Sagitario recibe un impulso directo hacia sus sueños más profundos. La conjunción de Venus y Júpiter te motiva a dejar atrás el miedo y abrir tu corazón.

La Luna en Aries aviva tu lado social y juguetón, mientras que la Luna en Tauro te invita a soltar inseguridades y confiar en tu proceso.

Los días finales, con la Luna en Géminis, estarán marcados por nuevas amistades y oportunidades de aprendizaje. También podría darse un incremento económico inesperado.

5. Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El inicio de la semana, con la Luna en Piscis, te ayudará a definir tu rumbo y tus objetivos de forma más clara.

Mercurio directo y la conjunción de Júpiter y Venus aportarán una energía expansiva en el terreno sentimental, facilitando reconciliaciones y nuevas conexiones amorosas.

Este es un momento para nutrir tus relaciones, fortalecer lazos y abrirte a nuevas perspectivas.

La Luna en Aries te impulsará a trabajar por tus metas con determinación, y la energía venusiana favorecerá que recibas apoyo de personas que valoran tu esfuerzo y liderazgo.

