David Benavídez está dispuesto a pelear con Beterbiev tras duelo con Yarde

David Benavídez, campeón de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que está dispuesto a enfrentar a Artur Beterbiev si le ofrecen la pelea luego de salir victorioso ante Anthony Yarde.

En una entrevista con Fighthype, Benavídez explicó que aprovechará cada oportunidad que se le presente y dejó claro que está listo para subirse al ring con Beterbiev porque quiere demostrar que es el mejor en la categoría.

“Estoy en una posición donde mi oportunidad reside en un monstruo ruso. Si me ofrecen la pelea, no puedo rechazarla. Si me ofrecen a Artur Beterbiev, eso es lo que haré. Aprovecharé cada oportunidad que se me presente”, dijo.

Atur Beterbiev quiere recuperar los cinturones de las 175 libras. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Si es así, estoy 100% listo para ello. Una vez que le gane a Artur Beterbiev, no habrá duda de que seré el mejor en las 175 libras. El único otro boxeador es Bivol, y yo también lo vencería. La otra puerta es la grandeza. Este es mi momento ahora mismo”, agregó.

Recordemos que tras la segunda pelea, Dmitry Bivol renunció a su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) para evadir la pelea obligatoria contra David Benavídez -quien se convirtió en campeón absoluto- y así poder cumplir con la trilogía ya acordada con Artur Beterbiev.

Según el equipo del ruso, el campeón unificado de 175 libras desapareció de las negociaciones y no se comunicó más con ellos, por lo que Beterbiev se cansó de esperar y concretó una pelea con Deon Nicholson en la cartelera que se realizará el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

Después de anunciar la pelea, el equipo del ruso mostró interés en enfrentar a Benavídez porque su misión es recuperar los cinturones del peso semicompleto que una vez le pertenecieron.

En el evento principal de esa misma cartelera, el Monstruo Mexicano estará defendiendo por primera vez su cetro del CMB ante el peligroso Anthony Yarde. De salir victoriosos, ambos podrían verse las caras en el 2026 como ya ha insinuado el jeque árabe Turki Alalshikh.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Artur Beterbiev, de 40 años, le arrebataron el campeonato indiscutido de peso semicompleto y perdió su invicto en el deporte. El ruso ahora tiene marca de 21 victorias, 20 de ellas por nocaut, y una derrota como profesional.

