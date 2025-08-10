Hombre mata a pareja de vecinos y muere por quemaduras tras incendiar su casa en Iowa

La División de Investigación Criminal de Iowa informó que un hombre identificado como Dennis Burnell, de 71 años, abrió fuego contra sus vecinos, Brandon Oman, de 38, y su esposa, Stevie Oman, de 35, frente a su residencia, tras una disputa aún no esclarecida.

Los Oman vivían justo al otro lado de la calle de Burnell. Ambos eran padres de una niña, cuya custodia y bienestar ahora están en el centro de la preocupación de familiares y autoridades locales, reseñó AP.

Una explosión y un incendio tras los disparos

Testigos relataron que, momentos después de los disparos, se escuchó una fuerte explosión en la casa de Burnell. Al llegar al lugar, los agentes de policía encontraron el inmueble completamente envuelto en llamas.

Burnell logró salir de la vivienda, pero presentaba quemaduras de gran gravedad. Fue trasladado a la Unidad de Quemados del Centro Médico de la Universidad de Kansas, donde falleció dos días después, el viernes por la tarde.

El jefe de policía de Glenwood, Eric Johansen, confirmó que Burnell había sido objeto de denuncias anteriores por problemas con sus vecinos. Documentos judiciales revelan que, en agosto de 2024, fue declarado culpable de acoso en tercer grado contra otro residente de la zona y recibió una multa superior a los $100 dólares.

Aunque no se han revelado detalles específicos de la disputa que motivó el tiroteo, las autoridades no descartan que se trate de un conflicto vecinal prolongado que escaló hasta un desenlace mortal.

La División de Investigación Criminal de Iowa trabaja en coordinación con la policía local para reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar qué provocó la explosión en la casa del atacante.

También se están recabando testimonios de vecinos para conocer el trasfondo de las tensiones en la zona de Glenwood, una localidad de poco más de 5,000 habitantes en el suroeste de Iowa

