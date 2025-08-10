Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de agosto de 2025

LEO

Prepárate criatura, porque se te vienen cambios bien perros y oportunidades de esas que hasta parecen caídas del cielo. Por fin vas a empezar a entender por qué algunas cosas no se dieron y por qué otras tenían que pasar tal cual pasaron. Esa rachita de mala suerte se empieza a ir y tras la tormenta viene la calma que tanto has estado pidiendo. Traes buena estrella en juegos de azar, así que no estaría de más que le juegues aunque sea al “rasca y gana”. Vas a empezar a planear tu vida para los próximos meses con una mentalidad más clara y sin tanta nube en la cabeza.

Eso sí, no caigas en las redes de amores del pasado porque te van a salir más caros que un Uber en hora pico: estrés, dolores de cabeza y cero beneficio. Es momento de poner todo sobre la mesa, nada en esta vida es eterno y todos somos reemplazables, así que no te hagas ilusiones con lo que ya sabes que no tiene futuro. En estos meses tu fortaleza se va a poner a prueba y, aunque habrá lecciones fuertes, también llegarán mejoras laborales, viajes y cambios que te van a mover el tapete para bien. Consejo de oro: no sueltes tu ambición y deja que tu brillo natural te abra puertas, pero sin descuidar a quién dejas pasar por ellas.

VIRGO

Es hora de que te reinventes, de que dejes de caer en las mismas trampas y falsas promesas que sabes de sobra que nunca se cumplen. En el amor vienen ajustes fuertes: si tienes pareja, habrá discusiones por celos o desconfianza, pero también oportunidad de que ambos se hablen derecho y recuperen la confianza. Y aguas, porque una amistad que se te pega más que calcomanía vieja lo hará con interés amoroso; pronto vas a saber de quién se trata.

Cosas que ni creías posibles van a empezar a tomar forma y a volverse realidad. Pero cuidado con ese viaje que tienes en mente, no es el momento, las señales son claras. Un suceso inesperado te tocará el corazón y pondrá tus emociones a flor de piel. Presta atención a tus sueños, porque traen mensajes importantes que te guiarán. En lo económico, se ven pérdidas de dinero por descuido o mala administración, así que pon orden. Gente del pasado reaparece, pero no siempre para bien, y una amistad soltará la lengua hablando pestes de ti; mejor que no te agarre en curva. Dios te va a poner de nuevo una oportunidad grandota, pero solo la vas a aprovechar si dejas de repetir los mismos errores de antes.

LIBRA

No te hagas la buena persona con quien ya te falló, porque una segunda vuelta con esa gente es como pedir otra vez la misma comida que te cayó mal: sabes en qué termina. Un negocio que traías en la mira empieza a concretarse, pero al mismo tiempo un chisme familiar sale a relucir y podría incomodarte. El amor empieza a sentirse más real y menos como cuento de hadas, pero para que dure tienes que dejar las cosas claras con quienes te rodean. Jamás sacrifiques tus metas por alguien que ni siquiera valora tu esfuerzo.

Un viaje se asoma en tu camino y habrá reencuentro con familiares que no veías desde hace tiempo. Aunque en lo laboral hayas estado en una racha floja, poco a poco la luz se empieza a colar por las rendijas. Vas a entrar en una etapa donde dejarás de esperar que otros hagan por ti; ahora serás tú quien mueva las piezas. Tal vez sientas frustración por algo que no sale como planeaste, pero con paciencia y sin rendirte, las cosas se acomodarán a tu favor. Eso sí, aprende a soltar lo que no está en tus manos y a dejar que la vida también te sorprenda.

ESCORPIO

Aguas con caídas, golpes o accidentes tontos, porque podrías pasarla bastante mal si no te cuidas estos días. Se vienen cambios chonchos en tu área de negocios o trabajo, y aunque vas a mejorar bastante, no es momento de gastar en caprichos. Ese sueño que creías imposible está más cerca que nunca, pero tendrás que lidiar con gente que, por envidia, va a querer ponerte el pie.

No dejes que nadie te rebaje el precio ni que te hagan sentir menos; quien te quiera, que te pague al contado y sin regateos. Es momento de hablar claro con una persona, pero sin inventarte historias ni pensar lo peor antes de tiempo. Si estás soltero o soltera, un amor exprés podría aparecer por redes sociales, más tipo “amigos con derecho” que compromiso serio, así que no esperes boda.

Reconócelo: a veces eres infiel incluso contigo mismo porque no tienes claro qué quieres, y ahí es donde vienen tus errores. Si te decides y pones orden en tus prioridades, lo que parecía confuso se va a aclarar. También ten cuidado con enredos emocionales que solo duren mientras les dure la novedad, porque podrías acabar sintiéndote usado.

ARIES

Una nueva amistad está por llegar y no será cualquier cosa: se convertirá en tu cómplice, tu paño de lágrimas y el oído que necesitabas para soltar todo ese buche que traes atorado desde hace rato. Esa persona te va a ayudar a liberar la cabeza y a ver las cosas con otra perspectiva. Prepárate porque en estos días tendrás que ser más fuerte que el café de olla para enfrentar una situación complicada con alguien muy cercano, ya sea un familiar o un amigo de años.

Los movimientos lunares andarán medio intensos, y eso te traerá cambios en viajes y en tu cartera. Un secreto que alguien creía bien guardado saldrá a la luz y te va a dejar con el ojo cuadrado; cuidado porque puede sacudir tu círculo cercano. No bajes el ritmo ni te dejes frenar por nada: tu poder está en tu constancia y en no dejar que nada ni nadie te saque de tu camino.

Pero ojo, hay gente cerca que podría meterte en problemas por chismes o envidias, así que mide tus palabras y no cuentes todo lo que piensas. Si en tu trabajo o en tu grupo de amigos surgen cambios, no permitas que te quiten la paz. Afronta lo que venga con la frente en alto y, si puedes, con una buena sonrisa que deje desarmado a quien te quiera mal.

TAURO

Si tienes pareja, ya es hora de dar el siguiente paso y no dejar que la relación se apague como velita sin aire. La rutina es buena para algunas cosas, pero en el amor puede ser la tumba, así que avívale la chispa. Ojo con los celos que podrían surgir de una amistad tuya; antes de que la cosa se ponga fea, habla claro y corta los malos entendidos.

La vida está a punto de recompensarte y devolverte, con creces, lo que te debía desde hace tiempo. Este es tu momento para confiar en ti y en tu capacidad de lograr lo que quieras. No le tengas miedo a los cambios, al contrario, materializa todo lo que has soñado; estás en la etapa donde las semillas que sembraste empiezan a dar frutos. Se ve un dinerito extra entrando en tu bolsillo, así que aprovecha para invertir o guardar, no para despilfarrar.

También podrías tener sueños que parezcan avisos del destino, así que ponles atención. Viene una fiesta o convivencia que te hará muy bien para despejarte, y una noticia de alguien especial que vive lejos te pondrá el corazón contento. Ah, y por ahí una amistad podría salir con su “domingo siete” y tú serás de los primeros en enterarte.

GÉMINIS

Si tu pareja empieza con exigencias raras o quiere que cambies tu manera de ser, ponle un alto en seco. Recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia única, así que no dejes que te la apaguen. Mucho ojo con lo que dices de una amistad, porque podrías meter la pata y herir a alguien que en verdad es importante para ti.

Andarás medio distraído y podrías perder cosas por descuido, así que mejor no traigas dinero o documentos importantes a la ligera. En el amor y en la vida en general, ya no vas a dejar que cualquiera entre a tu vida: ahora el que quiera estar tendrá que ganárselo.

No te compliques con gente que aparece solo cuando necesita algo; invierte tu tiempo y energía en quienes están en las buenas y en las malas. Si aprendes a cerrar puertas a lo que no te suma, verás que te queda más espacio para lo que de verdad te hace feliz. Además, se vienen días donde tu creatividad y tu chispa natural te abrirán puertas en lo laboral, pero depende de ti mantenerte constante para que no sea solo un golpe de suerte pasajero.

CÁNCER

Si tu pareja anda rara o distante, abre bien los ojos porque puede que alguien de sus amistades le esté metiendo ideas en la cabeza. La comunicación será tu salvavidas, así que no le saques la vuelta a las conversaciones incómodas. Si hay celos o mentiras “piadosas” de por medio, más vale que las pongan sobre la mesa antes de que crezcan.

Tu carácter explosivo podría hacer que tomes decisiones tontas, así que respira hondo antes de soltar lo primero que se te ocurra. No dejes que chismes viejos sigan contaminando tu presente; lo que ya pasó, pasado está, mándalo directo a la papelera.

En el trabajo, podrías sentir estrés porque hay una noticia que esperas y no termina de llegar. Paciencia, que las cosas se dan cuando tienen que darse, y más cuando las has luchado. Vienen oportunidades de crecimiento: un cambio de puesto, un aumento o un proyecto nuevo que te pondrá en el mapa. Eso sí, cuida tus gastos porque podrías sentirte un poco apretado en lo económico. Aprende a administrar y no te gastes hoy lo que podrías necesitar mañana.

PISCIS

El día que dejes de vivir con un pie en el futuro y empieces a saborear más el presente, será el día que tu felicidad empiece a construirse solita. Ya no pierdas tu tiempo dando segundas oportunidades a quienes ni la primera supieron aprovechar, y mucho menos dejando que tu familia meta mano en decisiones que solo a ti te corresponden.

Si alguien no apostó por ti cuando tuvo la oportunidad, que siga su camino; quien tenga que estar en tu vida, lo hará por gusto y no por obligación. Cuida tu autoestima como si fuera tu tesoro más grande y no dejes que nadie te baje del pedestal que mereces.

Traes buena vibra en juegos o números que terminen en 2, 6 y 7, así que ahí podría estar la sorpresa. Se vienen cambios importantes: un compromiso, formalizar una relación o dar un paso serio en algo que para ti es crucial. Si tienes pareja, podrían consolidar algo grande; si no, te toca decidir si aflojas o te comprometes de verdad. La vida tiene preparada una compensación bonita por todo lo que has pasado, así que ábrete a recibir.

Ojo con un viaje que tienes en mente, porque podrían surgir cambios de última hora que te muevan todo el plan; si pasa, no te frustres, puede que el destino te esté acomodando algo mejor.

ACUARIO

Se vienen cambios y una nueva forma de ver las cosas que te hará sentirte más vivo que nunca. Vas a entender por fin por qué con ciertas personas no funcionó y cerrarás ciclos que llevaban rato pidiéndote un punto final.

Es momento de poner en claro hacia dónde vas y qué pasos estás dando para llegar a tus metas. Aprende a decir “no” sin sentir culpa y a dejar de querer estar para todos, porque al final nadie más que tú sabe lo que te cuesta.

Tu paciencia se pondrá a prueba: hay metas que te cuestan trabajo porque no salen a la primera, pero recuerda que la constancia es tu llave maestra. Si tienes pareja, dale más tiempo y atención antes de que la rutina abra espacio a problemas.

Ojo con amores del pasado que quieren volver; ya sabes lo que ofrecen y si regresas es porque quieres repetir la historia. Cambios en tu estilo de vida podrían hacerte ganar unos kilitos, así que cuida tu salud. Y mucho cuidado con un chisme en el que quieran meterte; no caigas en provocaciones porque podrías acabar más embarrado que mole en fiesta patronal.

CAPRICORNIO

Tú eres de los que no pierden tiempo en rodeos, y si algo no te convence rápido, te desesperas. En estos días, podrías perder dinero u objetos importantes, así que pon más atención a dónde dejas tus cosas. También podrías enterarte de un chisme incómodo que, aunque te saque de onda, te servirá para confirmar verdades que ya sospechabas.

Alguien de tu pasado podría aparecer nomás para molestarte y tratar de mover tus emociones; no caigas en su juego. Cuida tus finanzas de cambios repentinos y evita gastar en cosas que no necesitas. Tu salud también pide atención: cuida piernas y pecho porque podrías enfermarte de algo respiratorio o una infección.

En el plano familiar, alguien podría hablar mal de ti y poner en duda tu reputación; mantente tranquilo, porque el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Se avecina una visita inesperada que podría traerte chismes de una amistad y dejarte pensando. Aprovecha para depurar tu círculo y quedarte con los que valen la pena.

SAGITARIO

Vienen días de cambios que te harán entender por qué muchas cosas no se dieron como esperabas. En el amor, si quieres mejorar la situación, tendrás que ser inteligente y no repetir viejos errores. Si aún no aparece la persona indicada, no te desesperes: es mejor esperar que lanzarte a lo loco y equivocarte de nuevo.

Un viaje está por aparecer en tu camino o recibirás noticias de familia lejana que te pondrán contento. Ten cuidado con chismes o actitudes que podrían meterte en problemas; más vale morderse la lengua que arrepentirse después.

Este es el momento para dejar de posponer lo que puedes hacer hoy; la vida no espera y las oportunidades tampoco. Cuida tu salud, sobre todo riñones y sistema digestivo: baja harinas y azúcares, ahí está la clave para que no te la pases inflamado o sin energía.

Los próximos días vendrán cargados de cosas buenas, pero solo si las tomas en serio y les pones atención. Si te enfocas, podrías avanzar más en una semana que en todo un mes de andar de brazos cruzados.