Horóscopo de Mhoni Vidente del 11 al 17 de agosto de 2025

Mhoni Vidente lanza sus horóscopos semanales en donde le revela a tu signo del zodiaco qué le espera del 11 al 17 de agosto de 2025. Consulta tus predicciones a continuación:

Aries

En esta semana, la carta del Mago te va a estar guiando y te dice firmemente que la buena suerte y el triunfo estarán en tus manos, que dejes atrás la inseguridad y que tengas en claro lo que quieres para progresar.

Esta carta del Mago también te indica que deberás ser prudente con tus declaraciones, porque hay personas que se ofenden por tus palabras.

Es mejor no meterse en problemas que no son tuyos. Cuídate de problemas del estómago e intestino, que va a ser una infección.

Recuerda que somos lo que comemos, así que aprende a comer mejor y vivir saludablemente.

Tus números mágicos son 06, 13 y 44, con cinco golpes de suerte. Tu color es el rosa mexicano y el rojo fuerte; úsalos más para atraer más abundancia. Tu mejor día es el 13 de agosto; tus signos compatibles son Capricornio y Leo. Te va a buscar un amor del pasado; trata de dejar eso atrás y seguir viviendo el aquí y ahora y buscar la felicidad.

El Arcángel Metatron es quien te va a estar guiando y protegiendo en esta semana y te dice que serás una luz para los demás y que encontrarás las respuestas que estás buscando para ser feliz.

Estás destinado a tener el éxito en tus manos, solo tienes que ser constante. Es decir, este arcángel tiene el poder de convertir todo lo negativo en positivo; solo invócalo y verás su rápida respuesta.

Serán días de mucho trabajo y de ponerse al corriente con todo lo que tenías pendiente. Te llega un dinero extra por parte de una deuda.

Trata de no estar tan melancólico; recordar es volver a vivir, pero no estacionarse en lo mismo siempre, sigue hacia adelante, preparando la tesis de tu carrera universitaria.

Tauro

En la carta del Diablo, te va a guiar en estos días, pero esta carta es muy poderosa y te pone sobre aviso de que hay en tu vida personas negativas que solo te quieren hacer daño.

Así que trata de ya poner un distanciamiento con ese tipo de amistades que solo te envidian y no te dejan ser feliz. Por eso, te recomiendo poner un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo y dejarlo allí hasta que se caiga solo, y ponerte mucho perfume para cortar lo negativo.

Esta carta del Diablo te dice que es el momento de poner un negocio y ser tu propio jefe, y verás como te va a ir de lo mejor. Tus números mágicos son 05, 27 y 48, tu color mágico es azul y blanco, tu punto débil es el tobillo y los pies, así que trata de cuidarte de las caídas.

Tu lema es “me propongo ser feliz todos los días de mi vida”. Tus signos compatibles son Virgo y Capricornio, y si estás en pareja sentimental y sientes que el amor se acabó, es mejor decirlo y marcharse, y no quedarse a pelear día tras día.

El Arcángel Miguel es el que te va a guiar en esta semana, que sin duda va a ser de mucha ayuda para tu signo. Te dice que es el momento de actuar conforme a tus planes y llegarás al triunfo. Te llegarán sorpresas económicas y tendrás más lujos en tu vida.

Días de estar con algunos pendientes de escuela y trabajo verás que te verás presionado, pero trata de no estar molesto con los que te rodean por situaciones de tu vida.

Así que aprende a ser tolerante, es momento de pedir perdón y saber reconocer nuestros errores; trata de no cargar con sentimientos del pasado.

Géminis

La carta del Mundo me dice que es el momento de salir delante de cualquier situación difícil en tu ambiente laboral. Recuerda que tu signo necesita más dedicación para tener éxito, así que no te pierdas en el día a día y deberás ser más constante con tus obligaciones.

Esta carta nos dice que la papelería de extranjería va a ser resuelta sin problema, así que trata de darle continuidad a todo lo que necesitas para tener tus papeles en orden. Habrá días de mucho estrés personal, que ese será tu punto débil; trata de salir a caminar e irte al cine, y eso te hará relajarte más en tu vida.

Cuidado con las traiciones de personas que están a tu alrededor; no confíes tanto. Tu mejor día es el 14 de agosto, tus números mágicos son 14, 16 y 19, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles son Acuario y Libra, propuesta de amor verdadero en estos días.

El Arcángel Rafael es el que te va a ayudar en esta semana, que te dice que los sueños siempre se hacen realidad y que nunca dejes de tener esos anhelos de ser grande en la vida.

Cree en ti y solucionarás tus problemas, y pondrás fin a una situación complicada en cuestión sentimental, y te sentirás más libre para estar en paz.

Días de estar con muchas energías positivas a tu alrededor te ofrecen un puesto de trabajo que será muy bien pagado. Decide cambiarte de casa para estar más cómodo en tu vida.

Cáncer

En la carta del As de Copas nos dice que van a ser unos días mágicos para tu signo, es decir, que tendrás las energías positivas a tu alrededor. Pero también esta carta nos indica que son tiempos de madurar y ver por tu futuro profesional, así que no te dejes estancar en situaciones negativas que puedes estar atravesando. Recuerda que todo pasa en la vida.

Terminas de estudiar y decides hacer una maestría o diplomado en finanzas, te busca un amor del pasado para volver; recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Tu mejor día es el 11 de agosto y tus números mágicos son 12, 26 y 33.

Tu color es el rojo y el verde; tu punto débil son las hormonas, quistes y problemas de exceso de azúcar, trata de ir con tu médico. Trata de dormir y silenciar tu mente, que el insomnio te está haciendo daño.

El Arcángel Uriel te va a guiar en estos días y te dice: “Atrévete a ser diferente y auténtico”. Trata de quitarte complejos que no te dejan ser feliz; existe un mejor modo de hacer las cosas, solo es cuestión de buscar la mejor opción en la vida.

Esta semana reinarán en tu signo las buenas ideas para trabajar por tu cuenta, así que no lo dudes y ponlo a funcionar.

Recibes una invitación para salir de viaje con tus amigos, te regalan una mascota y decides hacer una asociación de mascotas. Recuerda que tu signo es muy humanista del zodiaco.

Leo

La carta del As de Oros me indica que el éxito está en tus manos; que no lo dejes escapar platicando tus planes. Deberás ser más discreto y ya no confiar de más en los que te rodean. Te indica que esta carta del As de Oros, el triunfo en cuestión legal o de migración, será tuyo. Recuerda que deberás tener en orden toda tu papelería personal por si la necesitas en estos días.

Te invitan a salir de viaje para celebrar tu cumpleaños, así que tú ve y diviértete, que no siempre se cumplen años. Tu mejor día es el 11 de agosto, con tus números mágicos 04, 21 y 32. Tu color es el negro y amarillo; tu punto débil, la mente, es decir, depresión, angustia e insomnio.

Trata de salir a caminar y estar en contacto con la naturaleza, que eso te va a ayudar a estar mejor. Te llega un regalo que te dará mucha felicidad; trata de disfrutar al máximo tu festejo y no dejes que nada ni nadie interrumpa tu felicidad.

El Arcángel Miguel es quien te va a guiar en esta semana y te dice: positivismo en todo lo que vayas a realizar en cuestión de trabajo y saber escoger bien tu carrera universitaria.

Autocontrol, que sin duda te cae como anillo al dedo para, por fin, tratar de controlar tu mal carácter y saber tener un mejor temperamento. También te dice que te viene un reconocimiento económico por parte de tu trabajo, lo cual te ayudará a sentirte más contento.

Semana de estar muy feliz por tu cumpleaños, y eso te ayuda a renovar energías positivas y estar más fuerte. Ten cuidado con problemas de intestino o úlceras; trata de cambiar la alimentación y buscar un régimen de ejercicio.

Cuidado con problemas de divorcio y pensión; trata de llegar a un buen acuerdo en tu separación.

Virgo

En la carta de la Rueda de la Fortuna nos dice que es el momento de poner el cien por ciento en todo lo que vayas a realizar, que la mediocridad no es para tu signo, así que inyéctate más energía positiva y vuelve a triunfar, que sin duda podrás realizar todo lo que tengas en planes.

Esta carta de la Rueda de la Fortuna nos dice que son tiempos de estar arriba, que las malas situaciones quedaron en el pasado, que vivas el aquí y ahora con entusiasmo.

Tu mejor día es el 12 de agosto, con tus números mágicos 22, 23 y 29. Tu color es el rojo y amarillo, tu punto débil es el páncreas y la acumulación de grasa. Tus números mágicos son 22, 23 y 29. Tus signos compatibles son Tauro y Aries.

El Arcángel Metatrón es el que te va a ayudar y guiar en esta semana, y te indica que la vida es maravillosa, que debes vivirla en cada instante y no desperdiciar tu tiempo en situaciones que no tienen solución.

También te dice que te viene un éxito en cuestión laboral y que la prosperidad se atrae con pensamientos positivos y actos de ayuda hacia los demás.

Habrá días de tener muchas presiones en cuestión de trabajo y escuela; trata de administrarte mejor en todo lo que vayas a realizar para que no te estreses sin razón.

Te llega la invitación a salir por parte de una expareja; trata de dialogar, pero deja eso atrás y siempre ve hacia adelante. Te compras ropa y decides cambiar de look.

Libra

En la carta del Juicio nos dice que estás en tu momento de empezar a crecer profesionalmente, que deberás tomar una decisión importante: si te quedas o te vas a buscar un nuevo trabajo.

Eso de estar estancado no es para tu signo, así que trata de buscar nuevos caminos de progreso en tu vida; tendrás buenos resultados.

Esta carta nos dice que cualquier situación legal que tengas pendiente la podrás resolver sin problema, solo trata de darle continuidad.

Tu mejor día es el 13 de agosto, con tus números mágicos: 08, 24 y 40. Tu color es el verde y blanco; tu punto débil es la piel y el cabello, así que trata de ir con tu dermatólogo. Tus signos compatibles son Aries y Géminis; tendrás propuesta de matrimonio en estos días.

El Arcángel Uriel te estará ayudando en estos días; tendrás una fuerza espiritual muy elevada y vas a tener la oportunidad de vencer cualquier obstáculo que se te presente. Es decir, solo invoca al Arcángel Uriel y verás cómo esa ayuda te va a llegar para que puedas tener el éxito que deseas en cuestión laboral.

También este arcángel te ayuda a cortar brujerías y energías negativas que tengas a tu alrededor; solo trata de pensar en lo positivo.

Un amor del pasado te busca para volver; date la oportunidad de volver a amar. Si sientes que no logras tus objetivos, no te estreses; dale tiempo al tiempo, que ya las energías cósmicas se están alineando a tu favor.

Escorpio

En la carta de la Estrella nos dice que tendrás nuevas metas de negocios propios y cambios positivos en lo laboral; es tu momento de hacer un patrimonio en tu vida. Recuerda que no lo dudes y deja a un lado el pesimismo, que eso solo te quita energía positiva.

Esta carta de la Estrella me dice que vendrán a tu vida personas de poder en lo empresarial para ayudarte a tener mejores ingresos económicos.

Cuídate de las personas que solo buscan un interés económico y no son sinceros contigo. Tu mejor día es el 12 de agosto, tus números mágicos son 15, 26 y 30, tu color es el rojo y el naranja, tu punto débil son el riñón y el hígado; trata de alimentarte mejor.

us signos compatibles son Leo y Piscis, el Arcángel Metatron es el que te va a estar ayudando en estos días para que tengas esa fortaleza espiritual. Es decir, que este Arcángel Metatron debes de pedirle con toda tu fe para que venga a tu vida y logres lo que tanto deseas; y verás que será cumplido casi de inmediato.

También este Arcángel tiene la facultad de quitar de tu vida las malas amistades y amores negativos; es decir, limpia por completo tu contorno de vida.

Debes de entender que tu signo es muy terco y a veces no mide el peligro de las situaciones, por eso se te recomienda pensar más de dos veces lo que vayas a hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas.

Semana de cambios repentinos de trabajo; te buscan para invitarte de viaje en estos días.

Sagitario

En la carta del sol, es el que te va a guiar en estos días y me dice que brilles y no dejes que tu mal carácter arruine tu día a día. Es decir, empieza a controlar tus decisiones para que te puedan llevar al éxito.

Recuerda que somos lo que pensamos. Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad; cuídate de los chismes y malos comentarios de personas que trabajan contigo.

Eres el sol de todo el zodiaco, por eso siempre te van a buscar para pedirte un consejo. Tu mejor día es el 11 de agosto, con tus números mágicos 01, 07 y 19. Tu color es el azul y rojo; tu punto débil es la gastritis y úlceras; trata de alimentarte mejor. Tus signos compatibles son Aries y Libra. Recuerda que la máquina del tiempo no existe, así que trata de vivir el presente con fuerza y determinación.

El Arcángel Gabriel es el que te va a guiar en estos días para que tu vida se vuelva a reacomodar y saque todo lo negativo que te venía rodeando, y te recomienda que te abras a las posibilidades de cambios positivos y te deshagas de la indecisión.

Recuerda que el Arcángel Gabriel significa la fuerza de Dios, que te dice, signo de Sagitario, que es el momento de pedir lo que tanto deseas, como un amor verdadero, una protección divina.

Recuerda que el Arcángel tiene la facultad de ayudarte y ser el bondadoso de lo divino, así que pide que se te dará. Trata de ya no pelear con tu pareja sentimental; si ves que ya no hay remedio, date un tiempo y busca un amor más compatible en tu vida.

Te haces unos arreglos de cirugía estética; cuidado con problemas de vicios y alcohol, recuerda que es tu punto débil en estos días. Cierras un contrato muy lucrativo en estos días.

Capricornio

En la carta del tarot te salió El Carruaje, que nos dice que no es el momento de tener miedo al futuro, que deberás llenarte de energías positivas y de entusiasmo para realizar esos negocios que tienes en mente o el cambio de trabajo que se te va a dar sin problemas.

Así que no dejes entrar a tu vida personas negativas que solo te roban tu energía. Tendrás una invitación a dar clases; recuerda que tu signo es muy buen maestro en todos los sentidos.

Cuídate de las pérdidas de tus pertenencias; sé más cauteloso. Tu mejor día es el 13 de agosto, con tus números mágicos 03, 10 y 24. Tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles, Aries y Virgo. Tu punto débil es el riñón e infección; trata de tomar líquidos y seguir con el ejercicio.

El Arcángel Uriel es el que te va a acompañar en esta semana y sentirás su protección divina. Recuerda que este arcángel significa Abundancia de Dios, que sin duda para tu signo te dice que es el momento de no cargar con energías negativas que no son tuyas. Recuerda que este arcángel te va a dar la oportunidad de crecimiento en lo laboral, pero debes concentrarte en lo que deseas para tu futuro.

Semana de tener juntas de última hora en tu ambiente laboral para cambios de puesto. Para los Capricornio que están estudiando, les viene una propuesta de una beca para unos estudios superiores en otro país.

Ya no busques el reconocimiento de los que te rodean; trata de sentirte pleno contigo mismo y ser feliz.

Acuario

En la carta del tarot te vino el Loco, que significa que tendrás que poner más estabilidad en tu vida, es decir, buscar la madurez en lo personal y profesional.

Debes tener ya una pareja estable para formar una familia y, en lo laboral, ya no cambiarte tanto de trabajo. Recuerda que tu signo es volátil, por eso siempre estás buscando nuevos rumbos de vida. Te llega un préstamo para pagar tu coche y comprarte uno nuevo.

La carta del Loco es dinero rápido y por lotería, con tus números 02, 09 y 28. Tu color es el amarillo y verde, tu mejor día es el 12 de agosto. Tus signos compatibles son Géminis y Libra.

El arcángel Miguel es la fuerza espiritual que te va a guiar en estos momentos de crisis para que puedas salir adelante y no estar atrapado en situaciones que no puedas resolver.

Recuerda que este arcángel Miguel, que significa el Poder Divino, sin duda para tu signo te dice que es el momento en que todo lo que te debían, en todos los sentidos, será recompensado. También te dice que, si necesitas de un apoyo, este arcángel te lo dará sin limitantes.

Vas a poder resolver situaciones legales a tu favor. Será una semana de seguir con mucho trabajo y nuevos jefes en tu área laboral, y te viene una sorpresa muy agradable en estos días.

Te llega la invitación a un viaje con tu familia de vacaciones. Trata de no dormir de más y levantarte temprano. Recuerda que tu energía necesita del astro rey, el sol, para que se multiplique, así que haz ejercicio y vive saludable.

Piscis

En la carta del tarot, te salió la Torre, que nos dice que la vida es maravillosa, que trates de meterte en problemas que no son tuyos. Así que trata de mantenerte al margen de las situaciones que están a tu alrededor.

Esta carta de la Torre te viene con unos días de descanso y vacaciones con tu familia, así que trata de disfrutarlo al máximo, que el tiempo pasa y ya no regresa. Te viene la oportunidad de trabajar con personas del extranjero, así que acéptalo, que eso te hará sentir de lo mejor.

Tu mejor día es el 11 de agosto, con tus números mágicos 11, 17 y 18. Tu color es el amarillo y naranja; tu punto débil, la garganta e infección viral. Tus signos compatibles son Escorpión y Cáncer.

El arcángel Uriel es el que te va a estar ayudando en estos días para que puedas tener esa seguridad de progreso económico. Recuerda que este arcángel Uriel es el que te da la dicha de Dios, que sin duda te va a llegar con mucha fuerza para tener esa persona ideal en tu vida, es decir, por fin encontrarás el amor verdadero gracias a la ayuda del arcángel Uriel. Solo invócalo y trata de estar en paz en tu corazón para que atraigas lo que deseas.

También, este arcángel te ayuda en las situaciones económicas, es decir, dejar atrás la pobreza y deudas, que es el tiempo de estar progresando en lo económico.

Te llega una buena noticia desde lejos que te dará mucha alegría; te llega un regalo que no esperabas. Entras a una asociación de animales domésticos y ayudas a la naturaleza.