Pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas para este domingo 10 de agosto

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este domingo 10 de agosto. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 99 grados Fahrenheit (37ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 77 grados Fahrenheit (25ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sudeste, que podría llegar a los 8.08 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1012.9 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 06:59 h y el atardecer será a las 20:19 h, lo que significa un total de 13 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 13%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 75 y los 99 grados Fahrenheit (24 y 37 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli popular por su clima cálido, con temperaturas por encima de los 90º F en las épocas más veraniegas. La Ciudad del Álamo posee un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

A lo largo del verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calientes del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

No te pierdas las novedades del clima en San Antonio en https://laopinion.com/tema/clima-en-san-antonio/.