Subriel Matías quiere pelear con Pitbull Cruz: “Es México-Puerto Rico”

Subriel Matías, campeón en el peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), afirmó que quiere pelear con Isaac ‘Pitbull’ Cruz para definir al monarca absoluto de la división y protagonizar otro duelo histórico entre México y Puerto Rico.

En una entrevista con FightHype, Matías cree que a los fanáticos les encantaría ver este combate contra el Pitbull Cruz, quien también mostró interés en enfrentarlo en noviembre tras su victoria contra Omar Salcido.

“Es México-Puerto Rico, Puerto Rico, y los fans saben que cuando es México-Puerto Rico están en el ring es un show garantizado y creo que los fans quieren esta pelea. Tú preguntas de verdad, de contra a quien me quieren ver, si no es a mí contra Teófimo, es Pitbull y Subriel, porque ambos tenemos algo que agrada al fanático”, dijo.

Pitbull Cruz está interesado en pelear con Subriel Matías a continuación. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Recordemos que hace algunas semanas Subriel Matías derrotó a Alberto Puello por decisión mayoritaria en Nueva York y le arrebató el cinturón de peso superligero del CMB.

En cambio, Pitbull Cruz iba a pelear contra Ángel Fierro por segunda vez, pero debido a problemas médicos relacionados con el corte de peso, Omar Salcido entró como reemplazo de último minuto. El mexicano dominó de principio a fin la pelea conectando muchos más golpes de poder y se llevó la victoria por decisión unánime, consolidándose como campeón mundial interino de las 140 libras.

De acuerdo con Turki Alalshikh, Matías defenderá su título en noviembre contra Dalton Smith, contendiente número uno del CMB. Por lo tanto, Pitbull Cruz tendrá que esperar hasta 2026 para tener su oportunidad.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, se coronó campeón interino de peso superligero del CMB en Las Vegas y quiere seguir sumando logros a su legado. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 28 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Subriel Matías, de 33 años, se coronó campeón de las 140 libras del CMB al vencer a Alberto Puello. El puertorriqueño ahora cuenta con una marca de 23 triunfos, 22 por la vía del nocaut, y dos reveses en su carrera.

