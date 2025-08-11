Arrestan a hombre por presunto asesinato de su esposa en un complejo residencial de Houston

Un hombre fue arrestado y acusado de asesinato tras un tiroteo mortal ocurrido la madrugada del miércoles en un complejo de apartamentos al suroeste de Houston, Texas.

Cerca de las 3:15 a.m., oficiales del Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) respondieron a un reporte de disparos en un complejo de apartamentos ubicado en el 4600 de Wild Indigo Street.

Al llegar, encontraron a una mujer de 32 años inconsciente y con heridas de bala en el estacionamiento. Pese a los intentos de reanimación, fue declarada muerta en el lugar. Su identidad aún no ha sido divulgada a la espera de notificar a los familiares, de acuerdo con Telemundo.

El sospechoso: esposo de la víctima

La investigación preliminar reveló que el principal sospechoso era el esposo de la mujer, identificado como Ismael Holguín, de 35 años. Según el HPD, tras el tiroteo Holguín huyó en su vehículo, lo que desencadenó un operativo para localizarlo.

Minutos más tarde, agentes ubicaron su automóvil en la cuadra 15000 de Tinker Street. Al intentar detenerlo, el hombre emprendió la fuga, iniciando una persecución que concluyó con su arresto.

Holguín fue ingresado en la cárcel del condado Harris y enfrenta cargos de asesinato y evasión de arresto en la Corte Estatal de Distrito 248. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el posible motivo del crimen.

El HPD informó que el caso sigue bajo investigación y que se están recopilando testimonios y revisando las grabaciones de seguridad del complejo residencial para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

Aunque en este caso la policía aún no confirma que se trate de un incidente de violencia doméstica, organizaciones locales recuerdan que este tipo de agresiones siguen siendo una de las principales causas de homicidio entre parejas en Texas.

De acuerdo con datos de la Texas Council on Family Violence, en 2023 más de 200 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en el estado.

