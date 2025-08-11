Battlefield 6 arrasa con su beta y supera récords históricos de Call of Duty

La beta abierta de Battlefield 6 se lanzó a principios de agosto y, sin exagerar, ha sido un auténtico vendaval dentro de la comunidad de shooters. En Steam alcanzó un pico de más de 510,403 jugadores concurrentes, superando el récord que ostentaba Call of Duty con 491.670 usuarios.

Incluso hay reportes de cifras aún más altas: según SteamDB y diversas fuentes, el peak llegó a 521.079 jugadores, ubicando a esta beta en el puesto 18 de los juegos más jugados simultáneamente en la historia de Steam.

Este éxito no es casualidad. Se trata ni más ni menos de la beta más grande en la historia de la franquicia, algo que EA dejó claro en sus redes con un mensaje de agradecimiento por parte de la comunidad.

Para muchos fans, este fenómeno representa el regreso a ese espíritu bélico y realista que tantos años les había dado Battlefield 3 y 4, justo cuando CoD ha ido girando hacia propuestas más fantásticas y cargadas de colaboraciones llamativas.

Servidores desbordados y una comunidad que responde con pasión

Desde el día cero, la beta dejó claro que la gente estaba más que lista para darle cancha al nuevo Battlefield. En sus primeras horas, los servidores colapsaron: se registraron colas de hasta 250,000 jugadores esperando ingresar. No es para menos: hablamos de una demanda masiva que dejó claro el hambre por un shooter táctico de verdad. Y aunque hubo inconvenientes, mucha gente aún se vio feliz de estar ahí, probando el juego.

EA ya respondió, anunciando que están trabajando en mejorar los tiempos de acceso para que la experiencia sea más fluida. En paralelo, el sistema antitrampas ya bloqueó más de 330,000 cuentas, aunque EA reconoce que no es una solución definitiva. Que el interés haya sido tan grande que hasta el sistema anti-cheat se activara a ese nivel es otro indicio del compromiso que hay por parte de los jugadores.

Una nueva esperanza para la saga y presión sobre CoD

Lo que está viviendo Battlefield 6 no es solo un buen comienzo, es un golpe de ánimo para toda la saga. Según reportes de la industria, esta beta ya se posicionó como el juego más jugado de la franquicia en Steam, con una marca que supera a Battlefield 2042 varias veces. Y no es algo aislado: expertos en tecnología destacan que esta beta es la más impresionante en concurrentes de toda la historia de Battlefield, superando incluso picos del pasado.

Eso pone una presión directa sobre Call of Duty, especialmente considerando que el pico de CoD fue unificado en su launcher y ahora ha sido vencido por una beta individual. Algunas voces del sector no descartan que el impacto vaya más allá y marque un punto de inflexión en la guerra de los FPS.

Después de todo, hay muchas ganas de algo más “real”, y si Battlefield 6 logra mantener este impulso hasta su lanzamiento, previsto para el 10 de octubre de 2025, podríamos estar frente a un regreso épico.

En definitiva, la beta de Battlefield 6 se ha convertido en un fenómeno, no solo por las cifras, sino por el pulso que ha retomado la saga entre los fans de los shooters tácticos. Con más de medio millón de jugadores simultáneos, servidores saturados y una comunidad alineada, queda claro que este lanzamiento está despertando lo mejor del público. Solo resta ver si, llegado octubre, Battlefield 6 puede sostener esa llama y consolidar lo que empezó como una beta histórica.

