Cada vez más mujeres cambian a productos menstruales reutilizables, entérate por qué

Los discos flexibles y otros productos menstruales reutilizables están ganando terreno como alternativas a los miles de millones de compresas y tampones desechables que se desechan en los vertederos cada año. Productos como los discos, las copas de silicona y la ropa interior menstrual pueden reutilizarse durante años, por lo que son rentables y duraderos, además de ayudar a reducir los residuos.

La popularidad de las alternativas reutilizables ha crecido desde la pandemia, cuando era más fácil experimentar con productos menstruales en la privacidad del baño, según expertos en salud femenina.

Hace seis meses que Selin Celikoyar compró su último tampón y cambió a un disco menstrual reutilizable, relató a Associated Press (AP). “Ya desconfiaba de los tampones desde una perspectiva ambiental y también biológica. Pensaba que eran un desperdicio y caros de comprar constantemente”, dijo.

Celikoyar dijo que usó tampones y toallas sanitarias durante años porque eran las opciones que conocía desde pequeña. Pero cuando vio a su amiga cambiarse a un disco menstrual, decidió probarlo también.

“La experiencia ha sido un cambio radical”, dijo.

Los productos de un solo uso terminan en el vertedero

Aproximadamente 12,000 millones de toallas sanitarias desechables y 7,000 millones de tampones terminan en los vertederos de Estados Unidos cada año, según el Dr. Luwam Semere, jefe de obstetricia y ginecología de Kaiser Permanente Santa Clara, recogió AP.

Las toallas sanitarias son principalmente de plástico. Una vez en el vertedero, tardan hasta 800 años en degradarse, según los Institutos Nacionales de la Salud.

Las toallas sanitarias y los tampones desechables son, sin duda, los productos más populares para la menstruación. La Dra. Navya Mysore, experta en salud femenina, afirmó que esto no se debe a que sean mejores, sino a que suelen ser las primeras opciones que se les muestran a las niñas.

“A menudo me preguntaba: ‘¿Qué usaba tu mamá? ¿Qué usaba tu abuela?’. Y así fue como me introduje en la higiene menstrual”, dijo Mysore, médico de atención primaria en la ciudad de Nueva York.

Ventajas y desventajas del cambio

La copa menstrual más popular es la copa menstrual, que se inserta de forma similar a un tampón. Los discos se insertan más profundamente para no interrumpir la relación sexual. Ambas tienen una capacidad mucho mayor que la de un tampón y pueden permanecer insertadas hasta 12 horas, en lugar de las cuatro a ocho horas recomendadas para los tampones. Semere también afirmó que el riesgo de síndrome de shock tóxico, comúnmente asociado con los tampones, es mucho menor con las copas y los discos menstruales.

¿Las desventajas? Los productos requieren cierta técnica para colocarlos correctamente, y si se hacen mal, pueden ser un desastre. Las copas y los discos también deben limpiarse regularmente con agua y jabón.

“Es difícil hacerlo si estás en el trabajo y usas un baño público compartido. No es lo más cómodo”, dijo Mysore.

Las copas menstruales evitan las fugas mediante la creación de una succión, por lo que las personas que usan dispositivos intrauterinos como método anticonceptivo corren el riesgo de que se salgan si extraen una copa menstrual sin romper el sello.

La colocación de discos que no utilizan succión también puede requerir algo de tiempo para acostumbrarse.

“Están ahí arriba, no se sienten, pero a veces puede ser más difícil para las mujeres sacárselos”, dijo la Dra. Annemieke van Eijk, epidemióloga de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool.

Pero para Celikoyar, las ventajas de los discos superaron las desventajas. Dijo que un mayor margen de cambio le ha permitido pasar dos conciertos consecutivos y un vuelo nocturno sin ninguna preocupación.

“Hay una facilidad de uso allí para la mujer moderna que es significativamente mejor que los métodos tradicionales”, dijo.

Comparación de costos

Las copas y discos menstruales suelen costar entre $15 y $40 y vienen en diferentes formas y tamaños. Están disponibles en línea, en farmacias y grandes superficies.

“Lo ideal sería experimentar un poco con el tipo de taza que mejor se adapte a ti. Y el costo puede ser prohibitivo”, dijo van Eijk.

Un producto reutilizable puede ayudar a ahorrar dinero a largo plazo. Celikoyar estima que usó tres tampones al día durante siete días, o unos 20 al mes. Dado que los tampones cuestan entre 20 y 25 centavos cada uno, quien se cambiara a un producto reutilizable probablemente recuperaría su inversión después de unos meses.

Para las personas que prefieren las toallas sanitarias, la opción reutilizable más común es la ropa interior menstrual, que es comparable a la ropa interior de aspecto normal con un forro extra absorbente.

“Son buenas porque vemos que a la gente le irrita el uso de toallas sanitarias”, dijo Semere. “Debido a los diferentes materiales de las toallas desechables”.

La desventaja, al igual que con las compresas, es la incapacidad de saber cuándo se ha absorbido todo lo que se puede.

Mysore dijo que es por eso que algunas de sus pacientes usan la ropa interior como respaldo y la combinan con copas, discos o tampones.

“Puedes mezclar y combinar distintos productos menstruales, dependiendo de qué tan abundante sea tu flujo y cómo sea tu período”, dijo.

Tomado de AP

Lea también: