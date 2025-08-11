Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy lunes 11 de agosto en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este lunes 11 de agosto de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.68 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 18.29 y 18.63 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 18.68 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.1 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de operaciones. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su evolución habitual que es cotizar en verde. Tras mantener el día previo sin cambios, hoy cotizó a 502.37 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia estable y sus valores al cierre fueron de 61.03 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

