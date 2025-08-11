window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Cubanos pueden estudiar gratis en EE.UU. con este programa de becas: cómo aplicar y fecha límite

Cubanos pueden postular al Programa de Becas Humphrey para estudiar gratis en Estados Unidos: conoce requisitos, beneficios y plazo de inscripción

Este programa, creado en 1978 y financiado por el Departamento de Estado de EE.UU., está dirigido a profesionales cubanos con experiencia, vocación de servicio y compromiso.

Por  Alberto Daniel Barboza

La Embajada de Estados Unidos en Cuba abrió la convocatoria para el Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026, una iniciativa de intercambio académico y profesional que permite a cubanos estudiar en universidades estadounidenses con todos los gastos cubiertos.

Este programa, creado en 1978 y financiado por el Departamento de Estado de EE.UU., está dirigido a profesionales con experiencia, vocación de servicio y compromiso con el cambio positivo en sus comunidades.

La fecha límite para postular es el domingo 31 de agosto de 2025. Haz clic aquí para registrarte y aplicar a la beca.

Requisitos para aplicar al programa de becas para cubanos

Para ser elegible, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser ciudadano cubano
  • Poseer un título universitario de pregrado o licenciatura
  • Contar con al menos cinco años de experiencia profesional a tiempo completo
  • Haber demostrado liderazgo y participación activa en el servicio público
  • Tener experiencia limitada en Estados Unidos
  • Contar con dominio del idioma inglés

La solicitud se presenta ante la Embajada de Estados Unidos en Cuba e incluye:

  • Responder todas las preguntas del formulario y redactar un ensayo en inglés sobre el área de interés
  • Presentar dos cartas de referencia en inglés (una del empleador actual)
  • Entregar transcripciones oficiales en inglés con cursos y calificaciones
  • Adjuntar diplomas si no están reflejados en las transcripciones

Proceso de selección y fechas clave

Las embajadas y comisiones Fulbright envían sus nominaciones al Instituto de Educación Internacional en septiembre. La lista de seleccionados se anunciará en febrero de 2026 y el inicio del programa será entre abril y septiembre, dependiendo del nivel de inglés del becario.

Quienes no alcancen el puntaje requerido en el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) podrán realizar un curso intensivo de inglés antes de comenzar el programa.

Los seleccionados recibirán la visa J-1, destinada a visitantes de intercambio de trabajo y estudio. Esta categoría permite permanecer en Estados Unidos de forma temporal y participar en las actividades académicas y profesionales incluidas en el programa.

El Programa de Becas Humphrey cubre una amplia gama de gastos para garantizar que el participante pueda concentrarse en su formación:

  • Pago total de matrícula y tasas en la universidad de acogida
  • Curso de inglés previo al inicio del programa, si es necesario
  • Asignación mensual para manutención y gastos de instalación
  • Seguro médico y de accidentes
  • Asignación para libros y subsidio para la compra de computadora
  • Vuelos internacionales y traslados internos requeridos por el programa
  • Fondos para actividades de desarrollo profesional, como conferencias y visitas especializadas

Becas Inmigrantes en EEUU
