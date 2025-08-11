Cubanos pueden estudiar gratis en EE.UU. con este programa de becas: cómo aplicar y fecha límite
Cubanos pueden postular al Programa de Becas Humphrey para estudiar gratis en Estados Unidos: conoce requisitos, beneficios y plazo de inscripción
La Embajada de Estados Unidos en Cuba abrió la convocatoria para el Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026, una iniciativa de intercambio académico y profesional que permite a cubanos estudiar en universidades estadounidenses con todos los gastos cubiertos.
Este programa, creado en 1978 y financiado por el Departamento de Estado de EE.UU., está dirigido a profesionales con experiencia, vocación de servicio y compromiso con el cambio positivo en sus comunidades.
La fecha límite para postular es el domingo 31 de agosto de 2025. Haz clic aquí para registrarte y aplicar a la beca.
Requisitos para aplicar al programa de becas para cubanos
Para ser elegible, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser ciudadano cubano
- Poseer un título universitario de pregrado o licenciatura
- Contar con al menos cinco años de experiencia profesional a tiempo completo
- Haber demostrado liderazgo y participación activa en el servicio público
- Tener experiencia limitada en Estados Unidos
- Contar con dominio del idioma inglés
La solicitud se presenta ante la Embajada de Estados Unidos en Cuba e incluye:
- Responder todas las preguntas del formulario y redactar un ensayo en inglés sobre el área de interés
- Presentar dos cartas de referencia en inglés (una del empleador actual)
- Entregar transcripciones oficiales en inglés con cursos y calificaciones
- Adjuntar diplomas si no están reflejados en las transcripciones
Proceso de selección y fechas clave
Las embajadas y comisiones Fulbright envían sus nominaciones al Instituto de Educación Internacional en septiembre. La lista de seleccionados se anunciará en febrero de 2026 y el inicio del programa será entre abril y septiembre, dependiendo del nivel de inglés del becario.
Quienes no alcancen el puntaje requerido en el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) podrán realizar un curso intensivo de inglés antes de comenzar el programa.
Los seleccionados recibirán la visa J-1, destinada a visitantes de intercambio de trabajo y estudio. Esta categoría permite permanecer en Estados Unidos de forma temporal y participar en las actividades académicas y profesionales incluidas en el programa.
El Programa de Becas Humphrey cubre una amplia gama de gastos para garantizar que el participante pueda concentrarse en su formación:
- Pago total de matrícula y tasas en la universidad de acogida
- Curso de inglés previo al inicio del programa, si es necesario
- Asignación mensual para manutención y gastos de instalación
- Seguro médico y de accidentes
- Asignación para libros y subsidio para la compra de computadora
- Vuelos internacionales y traslados internos requeridos por el programa
- Fondos para actividades de desarrollo profesional, como conferencias y visitas especializadas