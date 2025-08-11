Cubanos pueden estudiar gratis en EE.UU. con este programa de becas: cómo aplicar y fecha límite

La Embajada de Estados Unidos en Cuba abrió la convocatoria para el Programa de Becas Hubert H. Humphrey 2025–2026, una iniciativa de intercambio académico y profesional que permite a cubanos estudiar en universidades estadounidenses con todos los gastos cubiertos.

Este programa, creado en 1978 y financiado por el Departamento de Estado de EE.UU., está dirigido a profesionales con experiencia, vocación de servicio y compromiso con el cambio positivo en sus comunidades.

La fecha límite para postular es el domingo 31 de agosto de 2025. Haz clic aquí para registrarte y aplicar a la beca.

Requisitos para aplicar al programa de becas para cubanos

Para ser elegible, los aspirantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser ciudadano cubano

Poseer un título universitario de pregrado o licenciatura

Contar con al menos cinco años de experiencia profesional a tiempo completo

Haber demostrado liderazgo y participación activa en el servicio público

Tener experiencia limitada en Estados Unidos

Contar con dominio del idioma inglés

La solicitud se presenta ante la Embajada de Estados Unidos en Cuba e incluye:

Responder todas las preguntas del formulario y redactar un ensayo en inglés sobre el área de interés

Presentar dos cartas de referencia en inglés (una del empleador actual)

Entregar transcripciones oficiales en inglés con cursos y calificaciones

Adjuntar diplomas si no están reflejados en las transcripciones

Proceso de selección y fechas clave

Las embajadas y comisiones Fulbright envían sus nominaciones al Instituto de Educación Internacional en septiembre. La lista de seleccionados se anunciará en febrero de 2026 y el inicio del programa será entre abril y septiembre, dependiendo del nivel de inglés del becario.

Quienes no alcancen el puntaje requerido en el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) podrán realizar un curso intensivo de inglés antes de comenzar el programa.

Los seleccionados recibirán la visa J-1, destinada a visitantes de intercambio de trabajo y estudio. Esta categoría permite permanecer en Estados Unidos de forma temporal y participar en las actividades académicas y profesionales incluidas en el programa.

El Programa de Becas Humphrey cubre una amplia gama de gastos para garantizar que el participante pueda concentrarse en su formación: