Hallan el cuerpo de adolescente que desapareció en Florida tras enviar inquietante mensaje a su madre

El cuerpo de Giovanni Pelletier, un joven de 18 años oriundo de Fuquay-Varina, Carolina del Norte, fue hallado el viernes en un estanque de retención ubicado cerca de la salida sur de la Interestatal 75 y la Carretera Estatal 70, en el condado de Manatee, Florida.

La Oficina del Sheriff local informó a Fox Tampa que la mochila y el teléfono del adolescente fueron encontrados un día antes, en la misma zona. La familia llevaba más de una semana buscándolo de manera desesperada, luego de que desapareciera el 1 de agosto.

La madre del joven, Bridgette Pelletier, confirmó el hallazgo en una publicación en Facebook: “Mi hijo fue encontrado recientemente tras una búsqueda desesperada realizada solo por nuestra familia, y aún estamos investigando su muerte. Estoy viviendo la peor pesadilla de cualquier padre, tratando de encontrar la fuerza para despedirlo como se merece. Les pedimos respeto y privacidad en este momento mientras tratamos de gestionar esto para sus cuatro hermanos menores”.

Hasta el momento, la causa de la muerte no ha sido determinada por las autoridades forenses.

El último mensaje: “Mamá, ayúdame”

La desaparición de Giovanni ocurrió mientras se encontraba de vacaciones familiares en Englewood, Florida. Según la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte, la madrugada del 1 de agosto el joven salió alrededor de la 1:30 am para visitar a parientes en el condado de Brevard.

En ese trayecto, viajaba en un vehículo junto a primos de la familia de su padre biológico, con quien mantenía una relación distante. Minutos después, envió un mensaje alarmante a su madre: “Mamá, ayúdame”. Mensajes similares llegaron también a su abuelo y a una tía paterna.

De acuerdo con la versión de los primos, Giovanni comenzó a comportarse “de forma errática” y decidió bajarse del vehículo cerca de la carretera estatal SR70, en el condado de Manatee. Desde entonces, no se le volvió a ver con vida.

En declaraciones a WRAL News, la tía del joven, Desiree Pelletier, expresó sus dudas sobre el relato de los acompañantes: “¿Cómo vamos a aceptar que estos tres chicos digan que esto es lo que pasó y luego lo cambien? ¿Cómo vamos a aceptar que no nos importe y no consideremos la posibilidad de que le haya pasado algo?”.

La familia comenzó la búsqueda por su cuenta, recorriendo la zona con vehículos todoterreno y drones. Cerca de dos docenas de personas participaron en las labores, sin esperar a que las autoridades concluyeran las diligencias.

El Chevrolet Malibu blanco en el que Giovanni viajaba con sus primos fue incautado por la Oficina del Sheriff del Condado de Brevard como parte de la investigación.

Las autoridades no han dado detalles sobre posibles sospechosos o causas del fallecimiento, y tampoco han confirmado si se trató de un accidente o de un hecho criminal.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero