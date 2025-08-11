Shanie Blais: “Karol G cambió la forma en que me muevo y conecto con la música”

Cuando la canadiense Shanie Blais comenzó a bailar en los espectáculos de la cantante Karol G, aún trabajaba en el rodaje de la película “Wicked”, una producción que ha llevado su talento a la pantalla grande a nivel internacional.

“Lo que realmente me impactó de esa experiencia fue su pasión y su incansable ética de trabajo, no para perfeccionar las cosas, sino para convertirlas en lo mejor posible. Esa mentalidad se quedó conmigo y definitivamente se trasladó a ‘Wicked’ y a todo lo que hago”, explicó la bailarina y coreógrafa.

Shanie Blais asegura que la exitosa cantante colombiana le cambió su mundo.

“Me enamoré de una cultura completamente nueva. Nunca había estado tan inmersa en lo latino y ahora escucho todos sus géneros constantemente. Karol es tan fiel a sus raíces que me hizo apreciar la riqueza de la música latina y lo poderoso que es abrazar y celebrar tus orígenes”, dijo.

Sus primeros conciertos junto a la estrella se produjeron en 2023, empezando por actuaciones puntuales en Los Ángeles, Puerto Rico y Chile. A partir de entonces, participó en la gira “Mañana Será Bonito”, de la que dice estar “eternamente agradecida”.

“Para mí, la música latina es pura celebración. Es reconfortante, apasionante y une a las personas…”, dijo./Cortesía

“Karol G cambió por completo la forma en que me muevo y conecto con la música. Me enamoré del baile desde un lugar de puro sentimiento y alegría. Para mí, la música latina es pura celebración. Es reconfortante, apasionante y une a las personas, ya sean amigos cercanos o completos desconocidos. Me recordó que la danza es para compartir”, afirmó Blais.

La artista, originaria de Montreal y actualmente establecida en Los Ángeles, comenzó a bailar a los cuatro años de edad. Su talento natural y presencia innegable la han posicionado como una de las más solicitadas en la industria. A pesar de los riesgos, su traslado a Los Ángeles para perseguir sus sueños ha sido una decisión de la que nunca se ha arrepentido.

“Montreal me dio mis raíces, mi corazón, mi creatividad, mi pasión y un profundo amor por la interpretación. Siempre me sentiré arraigada y conectada con mis amigos y familiares en casa, quienes me apoyan y me mantienen con los pies en la tierra”, dice.

Los Ángeles, por su parte, la impulsó “a soñar en grande”.

“Cada parte nutre una faceta diferente de mí, y juntas me mantienen inspirada y en constante crecimiento como artista”, confiesa.

Shanie fue una de las pocas bailarinas de Los Ángeles seleccionada en Londres para “Wicked: The Movie”, al lado de figuras como Ariana Grande. Su versatilidad también se refleja en trabajo en videos musicales para artistas como Camila Cabello (“Living Proof”).