window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Shanie Blais: “Karol G cambió la forma en que me muevo y conecto con la música”

La bailarina, quien destacó en la película “Wicked”, habla de su experiencia junto a la artista colombiana

Blais asegura que la exitosa cantante colombiana le cambió su mundo.

Blais asegura que la exitosa cantante colombiana le cambió su mundo.  Crédito: Michel Suárez Agency | Cortesía

Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Cuando la canadiense Shanie Blais comenzó a bailar en los espectáculos de la cantante Karol G, aún trabajaba en el rodaje de la película “Wicked”, una producción que ha llevado su talento a la pantalla grande a nivel internacional.

“Lo que realmente me impactó de esa experiencia fue su pasión y su incansable ética de trabajo, no para perfeccionar las cosas, sino para convertirlas en lo mejor posible. Esa mentalidad se quedó conmigo y definitivamente se trasladó a ‘Wicked’ y a todo lo que hago”, explicó la bailarina y coreógrafa.

Shanie Blais asegura que la exitosa cantante colombiana le cambió su mundo.

“Me enamoré de una cultura completamente nueva. Nunca había estado tan inmersa en lo latino y ahora escucho todos sus géneros constantemente. Karol es tan fiel a sus raíces que me hizo apreciar la riqueza de la música latina y lo poderoso que es abrazar y celebrar tus orígenes”, dijo.

Sus primeros conciertos junto a la estrella se produjeron en 2023, empezando por actuaciones puntuales en Los Ángeles, Puerto Rico y Chile. A partir de entonces, participó en la gira “Mañana Será Bonito”, de la que dice estar “eternamente agradecida”.

“Para mí, la música latina es pura celebración. Es reconfortante, apasionante y une a las personas…”, dijo./Cortesía

“Karol G cambió por completo la forma en que me muevo y conecto con la música. Me enamoré del baile desde un lugar de puro sentimiento y alegría. Para mí, la música latina es pura celebración. Es reconfortante, apasionante y une a las personas, ya sean amigos cercanos o completos desconocidos. Me recordó que la danza es para compartir”, afirmó Blais.

La artista, originaria de Montreal y actualmente establecida en Los Ángeles, comenzó a bailar a los cuatro años de edad. Su talento natural y presencia innegable la han posicionado como una de las más solicitadas en la industria. A pesar de los riesgos, su traslado a Los Ángeles para perseguir sus sueños ha sido una decisión de la que nunca se ha arrepentido.

“Montreal me dio mis raíces, mi corazón, mi creatividad, mi pasión y un profundo amor por la interpretación. Siempre me sentiré arraigada y conectada con mis amigos y familiares en casa, quienes me apoyan y me mantienen con los pies en la tierra”, dice.

Los Ángeles, por su parte, la impulsó “a soñar en grande”.

“Cada parte nutre una faceta diferente de mí, y juntas me mantienen inspirada y en constante crecimiento como artista”, confiesa.

Shanie fue una de las pocas bailarinas de Los Ángeles seleccionada en Londres para “Wicked: The Movie”, al lado de figuras como Ariana Grande. Su versatilidad también se refleja en trabajo en videos musicales para artistas como Camila Cabello (“Living Proof”).

En esta nota

Artistas latinos Karol G
Trending
Contenido Patrocinado
Trending