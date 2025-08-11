Signos del zodiaco chino que tendrán suerte del 11 al 17 de agosto

La astrología china revela que la semana del 11 al 17 de agosto de 2025 traerá una ola de energía positiva para 3 signos del Horóscopo Chino.

Estos animales zodiacales tendrán la oportunidad de abrir puertas, mejorar sus relaciones y vivir experiencias que podrían cambiarles la vida.

La clave de la fortuna estará en escuchar al corazón, actuar con honestidad y mantener relaciones genuinas, de acuerdo con predicciones de astrólogos del sitio Your Tango.

La suerte se manifestará especialmente en el amor, las alianzas y las amistades sinceras. Conoce, a continuación, el pronóstico semanal para estos signos así como un consejo del Feng Shui para potenciar la suerte.

1. Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Entre los signos chinos con suerte esta semana, la Rata encabeza la lista gracias a la influencia positiva de las conexiones humanas.

El lunes 11 de agosto de 2025 será un día ideal para realizar un acto de bondad hacia alguien especial.

Esto no solo fortalecerá tus vínculos, sino que también sentará las bases para que la energía positiva fluya durante toda la semana.

El martes 12 de agosto, enfócate en iniciar un proyecto que te apasione. La pasión es tu motor de éxito y la herramienta que te abrirá nuevas oportunidades.

Sin embargo, entre miércoles y jueves será mejor evitar reuniones importantes, buscando un ambiente de calma para consolidar tus logros.

Durante el fin de semana, la suerte se expresará en tus relaciones. Es posible que te acerques más a ciertas personas y descubras la profundidad de una amistad verdadera.

Consejo Feng Shui: Coloca flores frescas en la sala principal para mantener activa la energía de prosperidad.

2. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre vivirá una semana de suerte especialmente marcada por el terreno emocional y las relaciones.

El lunes, descubrirás quiénes son las personas que realmente te apoyan en momentos difíciles. Valorar este círculo íntimo será clave para fortalecer tu confianza y atraer energía positiva.

El martes 12 de agosto de 2025 es perfecto para ampliar tu vida social. Participa en eventos, acepta invitaciones y abre la puerta a nuevas conexiones.

El amor podría tocar a tu puerta de manera inesperada. El miércoles 13 de agosto marcará un momento de liberación.

Podrás dejar atrás personas o situaciones que no contribuyen a tu crecimiento, aunque el proceso se extienda hasta el 25 de agosto.

Pese a que iniciaste el mes con días difíciles, esta semana se convertirá en un puente hacia un futuro más brillante. El día 13 será, curiosamente, tu día de mayor suerte.

Consejo Feng Shui: Utiliza tonos rojos o dorados en tu vestimenta para potenciar la energía del amor y la pasión.

3. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo es naturalmente optimista, y esta actitud será la base de su buena fortuna entre el 11 y el 17 de agosto. El lunes será un día tranquilo pero positivo, alineado con tu energía natural.

Si tienes planeado ayudar a alguien, duplica el esfuerzo: los gestos generosos regresarán multiplicados.

El jueves 14 de agosto, a pesar de ser considerado un día de peligro, tu carácter amable será clave para brindar apoyo a alguien cercano. Este acto podría convertirte en una pieza fundamental en la vida de esa persona.

El domingo 17 de agosto, día de puertas abiertas, será el momento en el que la suerte se manifieste con mayor claridad. Podrías recibir una invitación importante o vivir un encuentro inesperado que marcará el resto del mes.

Consejo Feng Shui: Coloca un amuleto de caballo en tu escritorio para atraer éxito y nuevas oportunidades.

