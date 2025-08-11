Tiroteo en el West Side de Chicago deja una mujer muerta y cinco heridos

Una mujer murió y cinco personas resultaron heridas en el West Side de Chicago, luego de que se registrara un tiroteo en una gran reunión al aire libre en el vecindario de South Austin. El ataque fue uno de tres incidentes armados ocurridos en la misma zona en un lapso de menos de tres horas, informó el Departamento de Policía de Chicago.

El hecho más grave se produjo poco antes de las 2:48 am del domingo, hora local, en North La Cross Avenue, cuando oficiales respondieron a un reporte de disparos en medio de una concentración multitudinaria.

“Al llegar, los agentes encontraron a varias personas baleadas”, señaló la policía en su informe, según ABC News.

Una joven de 22 años, víctima mortal

Entre las seis víctimas del ataque, una mujer de 22 años recibió un disparo en la espalda y fue trasladada de urgencia al Hospital Monte Sinaí, donde fue declarada muerta. Las autoridades no revelaron su identidad.

Cinco personas más resultaron heridas. Uno de ellos fue un joven de 18 años, con disparos en el pecho y brazo izquierdo, que permanece en estado crítico en el Hospital Stroger. Mientras que un menor de 17 años, con una herida en el muslo izquierdo, está en condición crítica en el Hospital Monte Sinaí.

Otro joven de 18 años sufrió una lesión superficial en la mano izquierda y fue atendido en el lugar. Otro hombre de 29 años recibió un disparo en la pierna derecha y está en estado crítico en el Hospital Loretto. Por último, una mujer de 29 años resultó herida en el codo derecho y se encuentra en buenas condiciones en el Hospital Rush.

Hasta la tarde del domingo, no se habían efectuado arrestos y el motivo del tiroteo seguía bajo investigación.

Violencia en cadena

El mismo domingo por la mañana, a apenas tres cuadras del lugar del ataque, un joven de 18 años murió tras recibir un disparo en la espalda en West Maypole Avenue, alrededor de las 4:37 am. Otro joven de la misma edad fue herido en el brazo durante el mismo incidente. Según la policía, ambos discutieron con un hombre armado que les disparó desde un vehículo antes de huir.

Aproximadamente una hora antes del tiroteo principal, se registró otro ataque en North Lamon Avenue, a una cuadra de distancia, donde una mujer de 20 años sufrió múltiples impactos de bala en el brazo. Fue trasladada al Hospital Monte Sinaí y se encuentra estable.

La policía no ha confirmado si los tres tiroteos están relacionados.

Estos hechos ocurrieron menos de 24 horas después de otro tiroteo en Baltimore, Maryland, que dejó un muerto y cinco heridos —entre ellos una niña de cinco años— en una reunión al aire libre. Las autoridades investigan si existe algún vínculo o patrón de violencia entre los casos, aunque de momento no hay indicios claros.

“Cuando la violencia se repite en lapsos tan cortos de tiempo y en zonas tan cercanas, la comunidad vive en una tensión permanente. Cada ataque deja cicatrices que van más allá de las víctimas directas”, señaló un portavoz policial.

