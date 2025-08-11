Top 3 de las mejores películas de suspenso oscuro para ver en Netflix

Para quienes buscan emociones intensas, mucha tensión y giros inesperados, Netflix ofrece una selección de thrillers y películas de suspenso que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Hay algunas películas que no son consideradas de “entretenimiento ligero”, por el contrario, pueden generar hasta escalofríos, estremeciendo a los espectadores con las dificultades que enfrentan sus protagonistas.

Desde un viaje lleno de giros que explora los peligros de la obsesión hasta una película de época que demuestra que no todos los milagros son lo que parecen, la plataforma de streaming tiene 3 opciones que vale la pena mirar.

El Hoyo

Se trata de una de las películas más vistas en Netflix, llegó a la plataforma en 2019 y combina una trama de ciencia ficción con una fascinante exploración de la naturaleza humana. Quienes buscan un viaje a un lugar salvaje encontrarán justo lo que buscan.

La película está ambientada en una prisión del futuro, donde hay una serie de niveles individuales que parecen ser interminables, donde los que están en los primeros puestos comen como reyes, pero los últimos, deben esperar las sobras.

El Ritual

Este filme no va dirigido a aquellos que no toleran los sobresaltos, al tratarse de eventos sobrenaturales, acompañado de un entorno de naturales sueca para añadir suspenso y terror a la trama.

Cuatro hombres se reúnen 5 meses después de la muerte de uno de sus amigos, para adentrarse en las montañas escandinavas en memoria de su amigo. En algún momento de la película se pierden y comienzan a creer que algo los acecha.

Calibre

Este filme cuenta con hechos que incomodan al espectador, y generando diferentes interrogantes sobre cómo los protagonistas pueden salir de la situación complicada en la que se encuentran sumergidos.

Vaughn (Jack Lowden) y Marcus (Martin McCann) son dos mejores amigos de la infancia que viajan a las remotas Tierras Altas de Escocia para pasar un fin de semana. El dúo planea ir de caza, pero mientras vagan por el bosque en busca de presas, cometen un terrible error, y las consecuencias de sus actos se descontrolan por completo.