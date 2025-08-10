Basado en hechos reales, Netflix agregó a su plantilla un filme considerado uno de los mejores “robos del siglo”

Hace solo unos días, Netflix estrenó “Los diamantes de Amberes: el robo del siglo”, un documental que reconstruye con lujo de detalles cómo un grupo de ladrones logró infiltrarse en una de las bóvedas más seguras del mundo y robarse 194 cajas llenas de diamantes y joyas.

Basada en hechos reales ocurridos en Bélgica en 2003, la producción promete adentrarse en los pormenores de un golpe millonario que logró vulnerar los sistemas de seguridad más sofisticados de la época, dejando una huella imborrable en la crónica policial internacional.

A través de entrevistas exclusivas, material de archivo y detalladas reconstrucciones, la producción revela cómo un grupo de criminales consiguió vulnerar la seguridad de una bóveda que parecía impenetrable.

De qué va la trama

La película está basada en el libro Flawless: The Story of the World’s Greatest Jewel Heist de Scott Selby y narra la historia real del robo ocurrido en 2003 al Centro Mundial de Diamantes de Amberes.

Se desarrolla principalmente enmarcada en un grupo de ladrones italianos liderados por Leonardo Notarbartolo, quienes llevaron a cabo uno de los golpes más impresionantes de la época.

Netflix profundiza en cada etapa del robo, desde la planificación meticulosa hasta la acción en sí misma, con el apoyo de una mezcla de testimonios, imágenes inéditas y recreaciones, el documental revela cómo planificaron y ejecutaron este atraco de manera impecable.

Se trata de una narrativa atrapante que combina el suspenso de un crimen real con la minuciosa labor de investigación que le siguió, donde se expone la habilidad de la banda para burlar una de las bóvedas más seguras del mundo.

Este filme se presenta como una opción ideal para quienes buscan una historia llena de suspenso, inteligencia y emoción. Perfecto para ver este fin de semana, el documental invita a descubrir los secretos detrás de un robo legendario que aún hoy sigue fascinando a millones de espectadores alrededor del mundo.