Trump alista despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C.

El presidente Donald Trump avanza en su plan para desplegar a cientos de elementos de la Guardia Nacional en Washington, D.C., bajo el argumento de reducir la criminalidad, pero luego de lanzar un mensaje contra las personas sin hogar.

“¡Haré que nuestra capital vuelva a ser grandiosa!”, escribió esta mañana el presidente en su plataforma Truth Social.

Las tropas de la Guardia Nacional apoyarían a las fuerzas del orden para realizar tareas de patrullaje, según un reporte inicial de Reuters.

Trump está considerando desplegar hasta 1,000 efectivos de la Guardia Nacional en la capital del país.

“Las personas sin hogar tienen que irse INMEDIATAMENTE”, escribió Trump el domingo. “Les daremos alojamiento, pero lejos de la capital. A los criminales no les toca irse. Los vamos a meter en la cárcel, donde pertenecen”.

A diferencia de los estados, en la capital de EE.UU., el presidente Trump no tiene que obtener la aprobación de las autoridades locales para actuar.

El mandatario ha utilizado a miembros del Ejército para distintas labores, incluida la militarización de la frontera, además de apoyar en operativos contra inmigrantes indocumentados en Los Ángeles, California.