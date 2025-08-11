Turista hondureña reveló las 9 preguntas que le hicieron en el aeropuerto al llegar a EE.UU.

Cherry Yashira Matute, una turista hondureña, compartió en TikTok cómo fue su paso por el control migratorio de un aeropuerto de Estados Unidos junto a su esposo y sus cuatro hijos pequeños.

Según relató en un video publicado en la red social, el agente que los atendió hablaba únicamente inglés, lo que dificultó la comunicación. Sin embargo, aclaró que esto no les impidió completar el trámite.

Explicó que, en caso de no comprender el idioma, se puede solicitar la ayuda de un oficial que hable español o de un traductor presente en el aeropuerto. En su caso, sí había otros agentes bilingües en el lugar, muchos de ellos de origen hispano.

Las 9 preguntas que le hicieron en el aeropuerto

Cherry detalló que, al llegar, las preguntas se dividieron en dos grupos: primero, las relacionadas con el viaje; después, las vinculadas a lo que llevaban consigo.

Estas fueron las nueve preguntas:

¿De dónde vienen?

¿Cuánto tiempo van a estar aquí?

¿Dónde se van a alojar?

¿Qué ciudades van a visitar?

¿Solo vienen a Nueva York?

¿Traen frutas o vegetales?

¿Tienen tabaco?

¿Traen comida?

¿Cuánto dinero traen?

Tras responder, el agente tomó una fotografía de toda la familia y selló sus pasaportes. “Yo creo podríamos haber tardado una hora y media ahí, porque era horrible la cantidad de personas que había”, comentó.

La hondureña también aclaró que, al menos en esta ocasión puntual, no les solicitaron el documento ESTA ni el pasaje de regreso, aunque Cherry aclaró que en un viaje previo a Miami sí le exigieron ambos requisitos.

En este sentido, señaló que las exigencias pueden variar según el aeropuerto o el oficial que atienda. Reiteró que la fila era muy larga y podía tomar más de una hora, pero como viajaban con niños pequeños, les dieron prioridad y pudieron pasar más rápido.

