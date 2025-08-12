A sus 50 años, Bárbara Bermudo inspira con su rutina de belleza y bienestar

La presentadora de televisión Bárbara Bermudo se encuentra viviendo una de las etapas más plenas de su vida. Y es que la puertorriqueña dio la bienvenida a sus 50 años de edad el pasado mes de junio libre de los síntomas que el síndrome de ASIA le provocaba.

En una entrevista reciente con People en Español, la estrella de la pantalla chica reflexionó sobre las bendiciones que ha recibido durante los últimos meses, específicamente la mejoría en su salud: “Siempre le prometí que si tenia la oportunidad de pedir un solo regalo era recuperar mi salud que decayó cuando cumplí 45. Y así fue, hoy me siento feliz porque fue un deseo cumplido“, contó.

Además de atribuir su bienestar a la cirugía en la que removió sus implantes de seno, Bárbara Bermudo cuenta con un par de secretos que la han ayudado a mantenerse jovial y positiva: “Cuido mi salud física con una buena alimentación, y camino todos los días en el exterior, no solo por cuidar mi cuerpo sino porque regula el estado de animo”, detalló a la publicación.

Y aunque este proceso estuvo acompañado de supervisión médica, la comunicadora vivió un arduo proceso de prueba y error hasta encontrar la rutina ideal para ella: “Entendí que me tocaba a mi investigar e indagar que estaba pasando, así logre poco a poco recuperar mi salud”, añadió.

Es así como Bermudo creó un plan de alimentación saludable que se basa en frutas, vegetales, proteínas y carbohidratos buenos: “Evito los alimentos procesados y escucho a mi cuerpo”, explicó a la revista.

Mientras que su actividad física consiste en la combinación de ejercicios de cardio, fuerza y estiramientos. Sin embargo, su actividad favorita son las caminatas al aire libre.

A pesar de su deseo por mantenerse bien a nivel estético, la periodista opta por mantener un régimen de belleza sencillo y que no la haga gastar miles de dólares: “Protejo mi piel del sol, me hidrato bien y confío en rutinas simples, pero efectivas. Para el cabello, lo cuido con tratamientos naturales (…) Uso productos limpios pero los compro en farmacias o en tiendas por departamentos. No soy de gastar una fortuna en productos“, destacó.

Bárbara Bermudo finalizó su reflexión haciendo hincapié en la importancia de la salud mental: “La vida trae retos, cambios hormonales, responsabilidades familiares, y presiones laborables. Ahora entiendo la importancia de que pedir ayuda no es un signo de debilidad sino un acto de amor propio“, sentenció.

Seguir leyendo:

• Bárbara Bermudo regresa a las pantallas de la mano de Telemundo

• Bárbara Bermudo vive angustiante momento que captó en cámara

• Bárbara Bermudo da tour por casa donde celebró el cumpleaños de su hija