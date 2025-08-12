window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Aries hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 12 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Aries para este día

El horóscopo de Mhoni Vidente para Aries.

Avatar de Mhoni Vidente

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para Aries este 12 de agosto.

Aries

Tu semana continúa con una corriente de oportunidades para avanzar tanto en lo económico como en lo personal.

Es momento de dejar atrás esos vínculos amorosos que ya no aportan y enfocar tu energía en lo que está por venir.

Si tienes pareja, fortalece la estabilidad y mantente al margen de cualquier tentación que pueda poner en riesgo la relación.

Pon orden en tus espacios y acepta las invitaciones que surjan.

El 12 de agosto llega un golpe de suerte con los números 09 y 17; cuida tu espalda y sé prudente al tratar con personas que acabas de conocer.

