Atlas no tardó ni 48 horas para traer de regreso a casa a Diego Cocca en lugar de Gonzalo Pineda.

Gonzalo Pineda fue abucheado por la afición del Atlas después de perder 3-0 con Pachuca y el domingo dejó de ser el técnico rojinegro, por lo cual la directiva de los Zorros no se quebró la cabeza y en menos de 48 horas trajo de regreso a Diego Cocca que hace tres años los hizo bicampeones.

Después de que a primeras horas de este martes empezó a circular la versión de que la directiva atlista estaba interesada en los servicios de su exentrenador, no pasaron ni 12 horas para que se cerrara el acuerdo y que Cocca estuviera de regreso en su casa.

De esta forma, el hijo pródigo buscará devolverle el brillo al cuadro de los Zorros en lo que resta del torneo Apertura 2025, bajo un estilo que quizá no sea el más atractivo que pudieran desear los aficionados de la oncena rojinegra, pero de que cuenta con argumentos y capacidad no queda duda.

Se asegura que las negociaciones, según fuentes extraoficiales, empezaron desde el domingo cuando Gonzalo Pineda y el Atlas tomaron caminos diferentes y este martes quedó cerrado el acuerdo de lo que resta del torneo con la posibilidad de alargarlo un año más.

Por lo pronto, la directiva del Atlas confía en Cocca para tratar de superar una crisis deportiva de cinco derrotas al hilo y de seis juegos sin ganar, sobre todo después de lo que pasó en la Leagues Cup y en donde registró un pésimo rendimiento.

Los antecedentes de Diego Cocca

Habría que recordar que el extécnico de la selección de México dejó la dirección técnica del Atlas en el torneo Apertura 2022 después de haber dejado en el camino un legado con dos títulos de Liga en el torneo Apertura 2021 y Clausura 2022, dejando atrás más de 50 años de frustraciones rojinegras.

A partir de ese momento, Cocca no ha logrado recuperar el prestigio en su paso por los Tigres de la UANL, la selección de México, Valladolid y Talleres de Córdoba en donde tuvo que dejar el cargo después de una polémica discusión con la directiva del cuadro argentino.

Así, Atlas logró conseguir el reemplazo de Gonzalo Pineda, que hace unos días, tuvo que soportar el tropiezo contra Pachuca, que apresuró la salida del exdirector técnico del Atlanta United y jugador de Pumas, Cruz Azul y Chivas.

Como técnico del cuadro de El Paradero dirigió 24 partidos donde sumó apenas cinco victorias, empató siete y perdió doce encuentros, con lo cual selló su suerte para la salida del cuadro jalisciense en un proyecto fallido que dejó en el actual torneo con apenas tres técnicos nacionales.

El comunicado de prensa

Mediante un comunicado, Atlas también hizo oficial la llegada de Diego, que también tuvo un paso como jugador.

“La actual designación, responde a una profunda evaluación y a la convicción de incorporar un liderazgo con probada capacidad y un total entendimiento de lo que significa representar a Atlas FC”, concluyó .

