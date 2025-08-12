Elon Musk amenaza con demandar a Apple por este insólito motivo

Parece que Elon Musk ha encontrado otro adversario poderoso: Apple. Esta vez, el multimillonario no está disputando espacio en Marte ni hablando de colonias interplanetarias, sino que ha lanzado una nueva batalla legal contra la compañía de la manzana.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

A través de X, Musk anunció que su empresa de inteligencia artificial, xAI, está dispuesta a demandar a Apple por manipular las clasificaciones del App Store para favorecer a sus competidores, especialmente OpenAI y su famoso ChatGPT.

Musk sostiene que, pese a que X es “la app de noticias número uno del mundo” y que Grok, su chatbot, está entre las más populares, Apple no los destaca en su sección “Must Have”, lo cual, según él, es una clara violación antimonopolio. En su propia voz: “Apple se comporta de forma que hace imposible que cualquier empresa de IA que no sea OpenAI llegue al número uno en el App Store”.

Unfortunately, what choice do we have?



Apple didn’t just put their thumb on the scale, they put their whole body! https://t.co/NM7gaLwvyG — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

¿Qué está en juego?

En la tienda de Apple, ChatGPT ocupa el primer lugar en apps gratuitas en EE. UU., mientras que Grok se posiciona en quinto lugar. Musk ve esto como un favoritismo sistemático que le impide competir de forma justa. Las consecuencias podrían ser fuertes: una demanda antimonopolio pondría a Apple bajo el foco de las autoridades y podría acercar cambios regulatorios significativos.

El contexto no es menor. Apple ya enfrenta varias críticas y acciones legales, desde la demanda del Departamento de Justicia en EE. UU., que sigue en curso, hasta sanciones en la Unión Europea por prácticas anticompetitivas relacionadas con alternativas de pago dentro del App Store. Además, un juez ya señaló que Apple habría incumplido órdenes judiciales previas relacionadas con restricciones a pagos externos.

¿Solo una estrategia de Musk o algo más profundo?

La guerra verbal entre Musk y Apple ya tiene historia. En el pasado, Musk se refirió a las tarifas del App Store como un “impuesto global de facto sobre Internet”. Ahora, al señalar que Apple aplica “política” para favorecer a OpenAI, Musk aviva la idea de que el ecosistema iOS está cerrado y regulado para mantener el statu quo.

La situación se vuelve aún más jugosa porque esto se da mientras crece la rivalidad entre Musk y Sam Altman, cofundadores de OpenAI. Altman respondió con críticas hacia Musk, acusándolo de manipular la plataforma X en su beneficio. En este contexto, la disputa no solo se trata de apps y visibilidad, sino de una batalla estratégica en el sector de la inteligencia artificial, con Musk apostando por demostrar que su empresa también aporta innovación, pero se ve bloqueada por gigantes establecidos.

La pregunta que queda en el aire es si Musk realmente dará el paso legal y presentará esta demanda. Por el momento, no hay evidencia pública de que los papeles ya estén en tribunales, aunque él afirmó que “xAI tomará acción legal de inmediato”. Apple, por su parte, no ha hecho comentarios oficiales al respecto.

