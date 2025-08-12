Entrenamiento del FBI a policías mexicanos permitió la captura de 27 miembros del CJNG

Hace unas semanas se llevó a cabo un operativo que realizaron las autoridades mexicanas donde capturaron a 27 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Aguascalientes.

Dicho golpe al crimen organizado fue celebrado por La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Pero no solo eso, sino que, a través de una publicación en redes sociales, recordaron que los agentes encargados del operativo fueron entrenados previamente por el FBI.

El Departamento de Estado señaló que la capacitación proporcionó las habilidades necesarias para realizar la operación de alto riesgo, donde se aseguraron armas de alto poder y un campamento del grupo criminal en el municipio de Rincón de Ramos.

In a high-stakes operation Mexican state authorities arrested 27 members of the CJNG – a Foreign Terrorist Organization – in Aguascalientes. Mexican authorities credited INL & @FBI training w/ providing skills needed to take down these criminals & their deadly weapons. pic.twitter.com/m3MT2f1HZa — US Dept of State INL (@StateINL) August 12, 2025

“En una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una Organización Terrorista Extranjera, en Aguascalientes”, publico la dependencia.

“Las autoridades mexicanas atribuyeron a la capacitación de INL y del FBI las habilidades necesarias para detener a estos criminales y sus armas mortales”, añadió.

Previamente la Fiscalía General del Estado detalló que las detenciones se dieron en acciones coordinadas entre corporaciones estatales, federales y militares, como parte de la estrategia Blindaje Aguascalientes.

