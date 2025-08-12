Exasesor de Obama destaca diplomacia de Claudia Sheinbaum con Trump: “Ha hecho un trabajo magistral”

“Ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el aplazamiento de 90 días a los aranceles que el gobierno del presidente Donald Trump busca imponer a México.

Y esa posición ha sido destacada por Michael Camuñez, exsecretario adjunto de Comercio de la Administración de Comercio Internacional durante la administración del expresidente Barack Obama, quien ahora dirige una firma binacional de asesoría empresarial

“Ha hecho un trabajo magistral”, le dijo Camuñez al portal Politico sobre Sheinbaum. “Nunca muerde el anzuelo. Nunca se adelanta. Siempre mantiene la calma”.

“Fría y relajada: Cómo Claudia Sheinbaum navega en el nuevo orden mundial de Trump” es el título del artículo de Politico que aborda cómo la mandataria mexicana ha logrado negociar asuntos complejos con la Administración Trump, que ha empujado temas de seguridad e inmigración a la par que los acuerdos comerciales.

El portal destaca que la presidenta Sheinbaum ha tomado una postura tranquila, a pesar del “siempre voluble Trump”, iniciando el texto señalando que la prórroga de 90 días a los aranceles a productos mexicanos es resultado de intensas negociaciones, lo que ha ayudado a la mandataria una mejor relación con su homólogo estadounidense.

“Esta prórroga refleja varios meses de trabajo entre bastidores por parte de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para cultivar una sólida relación con el siempre voluble Trump“, arranca el texto. “Si bien aún no se han reunido en persona, tras la cancelación de una reunión prevista en Canadá durante la cumbre del G7 en junio, mantienen conversaciones telefónicas regulares”.

Varias fuentes consultadas por Politico, de funcionarios en EE.UU. y México, consideran exagerado que Sheinbaum sea una “susurradora de Trump”, pero reconocen su habilidad.

“Sheinbaum se ha beneficiado de una mano favorable y la ha jugado con una disciplina inusual, según siete funcionarios estadounidenses y mexicanos, actuales y anteriores, y otras personas familiarizadas con la relación entre ambos líderes mundiales, quienes, al igual que otros en este artículo, solicitaron el anonimato para hablar con franqueza sobre la dinámica”, indica el reporte.

En su conferencias matutinas, Sheinbaum ha marcado en varias ocasiones que la relación de México con EE.UU. es de “cooperación”, pero no de “subordinación”, defendiendo la soberanía mexicana.

Incluso un exfuncionario de Trump, durante su primer gobierno, reconoce la disciplina diplomática de la presidenta Sheinbaum.

“Su disciplina, mensaje, diálogo y su disposición a adaptarse a Estados Unidos en materia de seguridad y migración han sido de gran ayuda”, dijo el exfuncionario. “Y dado que Trump a veces es propenso a comentarios improvisados, esto ha evitado que se les ataque por algo más grave solo porque algo lo enfureció”.

Al anunciar el aplazamiento de aranceles a México, el presidente Trump reconoció que la relación diplomática con su vecino del sur es particularmente “compleja”, debido a la frontera y asuntos de seguridad.

Sheinbaum tiene un nivel de popularidad en México del 74%, según una media de varias encuestas, publicada por Oraculus y Americas Society.