Sheinbaum descarta acción militar de Estados Unidos en México: Trump le informó de orden ejecutiva contra cárteles

Claudia Sheinbaum desecha cualquier posibilidad de que tropas estadounidenses ingresen al territorio mexicano para combatir a los carteles

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum reitera que se defenderá la soberanía de México. Crédito: Marco Ugarte | AP

Por  Evaristo Lara

La presidenta Claudia Sheinbaum desechó la posibilidad de que se lleve a cabo una acción militar de Estados Unidos en México para enfrentar a los cárteles de la droga.

Un reporte del diario New York Times señala que el presidente Donald Trump firmó una orden dirigida al Pentágono para incorporar al ejército estadounidense a la lucha contra los cárteles mexicanos.

Cuestionada sobre la posibilidad de que tropas estadounidenses pudieran ingresar a México para combatir a los capos de la droga, Sheinbaum de inmediato descartó tal opción.

“Algo informó, pero no tiene nada que ver con el territorio mexicano y sólo se refiere al interior de Estados Unidos”, señaló durante una conferencia celebrada en Palacio Nacional.

Noticia en desarrollo…

