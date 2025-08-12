Explosión en planta siderúrgica de Pensilvania: dos muertos y 10 heridos

Autoridades locales informaron en un balance final que la potente explosión en la planta siderúrgica Clairton Coke Works de la empresa US Steel, ubicada en la ciudad de Clairton, condado de Allegheny, en Pensilvania, dejó el lunes un saldo de dos personas fallecidas y diez heridas.

El incidente se registró a las 10:51 a. m. en un área de operación de baterías dentro del complejo industrial, situado a unos 24 kilómetros al sureste de Pittsburgh. Tras el estallido inicial, se reportaron “múltiples explosiones secundarias”, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate y evacuación.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó en redes sociales que su administración estaba trabajando junto a los equipos de emergencia y envió condolencias a las familias afectadas: “Lori y yo estamos eternamente agradecidos por la valentía de nuestros socorristas y seguimos orando por toda la comunidad de Clairton”.

Víctimas y heridos

Una de las víctimas mortales fue identificada como Timothy Quinn, mientras que la segunda persona fallecida aún no ha sido identificada. De los heridos, cinco permanecen en condición crítica pero estable, y otros cinco fueron atendidos en hospitales y dados de alta horas después.

Las autoridades confirmaron que varios trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros tras la explosión, lo que complicó las labores de rescate en medio del riesgo de nuevos colapsos estructurales.

Shapiro afirmó posteriormente en una rueda de prensa que los trabajadores siderúrgicos merecen “una respuesta por lo sucedido. Les debemos una respuesta a sus preguntas y les debemos un reconocimiento por sus sacrificios”.

Describió a Quinn como un padre dedicado de tres hijos que sirvió como mentor y líder para otros trabajadores. Era un trabajador siderúrgico de segunda generación, siguiendo los pasos de su padre, y un “niño de mamá” que, tras largas jornadas de trabajo, cuidaba de su madre y de sus hijos, así como de los dos hijos de su novia.

“Su vida fue truncada por lo que ocurrió aquí en esta planta”, dijo Shapiro.

La ejecutiva del condado de Allegheny, Sara Innamorato, pidió a los residentes que viven a menos de una milla de la planta que permanezcan en sus casas por precaución, manteniendo puertas y ventanas cerradas, ajustando los sistemas de climatización para recircular el aire y evitando actividades que absorban aire del exterior.

El Departamento de Salud del Condado confirmó que los monitores de calidad del aire no han detectado niveles peligrosos de PM 2.5 ni de dióxido de azufre por encima de los estándares federales.

Investigación en curso

El presidente y director ejecutivo de US Steel, David B. Burritt, lamentó lo ocurrido y aseguró que la compañía está colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer las causas: “En momentos como este, los empleados de US Steel se unen para expresar su cariño, oraciones y apoyo a todos los afectados”.

La planta de Clairton emplea a casi 1,300 personas, que producen coque —un combustible derivado del carbón— utilizado en la fabricación de acero. Este tipo de instalaciones ha sido objeto de escrutinio en el pasado por incidentes de seguridad y emisiones contaminantes.

No es la primera explosión en la planta. Un trabajador de mantenimiento murió en una explosión en septiembre de 2009. En julio de 2010, otra explosión hirió a 14 empleados y seis contratistas. Según los registros en línea de la OSHA sobre muertes en el lugar de trabajo, la última muerte en la planta fue en 2014, cuando un trabajador sufrió quemaduras y falleció tras caer en una zanja.

