Hombre muere en tiroteo durante fiesta en complejo de apartamentos de Houston

Una fiesta en el complejo de apartamentos Westchase Forest, en el suroeste de Houston, terminó en un tiroteo que dejó un hombre muerto la noche del sábado.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston (HPD), el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. en el conjunto residencial ubicado en el 11355 de Richmond Avenue, en el vecindario de Westchase.

Pelea, disparos y pánico

Cuando oficiales de la División Oeste del HPD llegaron al lugar, encontraron a decenas de personas reunidas y visiblemente alteradas. Testigos relataron que, en medio de la celebración, se desató una pelea que rápidamente degeneró en un tiroteo.

“Todo el mundo empezó a correr cuando se escucharon los disparos”, contó uno de los presentes a los agentes, según Telemundo. En medio de la confusión, un hombre de aproximadamente 31 años fue alcanzado por múltiples impactos de bala.

Personal del Departamento de Bomberos de Houston (HFD) acudió a prestar auxilio, pero solo pudo confirmar su fallecimiento en el sitio.

Las autoridades precisaron que el tiroteo tuvo lugar en el vestíbulo del edificio, frente a uno de los apartamentos y a pocos metros del estacionamiento principal. En el lugar se recuperó un arma de fuego y se detuvo a varias personas para ser interrogadas como posibles testigos o sospechosos.

El teniente a cargo de la investigación señaló que, por el momento, no se ha confirmado el motivo del ataque ni la relación entre la víctima y los presuntos agresores. Las pesquisas continuarán para determinar si habrá cargos formales contra alguno de los detenidos.

El violento episodio ha generado inquietud entre los residentes del área, que en los últimos meses han reportado un aumento de disturbios y llamadas por ruidos y conflictos en fiestas privadas.

La policía reiteró su llamado a la comunidad para que colabore aportando cualquier información que ayude a esclarecer el caso y prevenir futuros hechos de violencia.

