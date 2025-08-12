México usaría una playera muy parecida a la del Mundial de Francia 1998

La selección de México que buscará avanzar en el próximo Mundial 2026 por primera vez en su historia más allá de los cuartos de final en una justa mundialista, al parecer usaría un diseño similar al que les proporcionó la empresa patrocinadora en Francia 1998 con tan buenos recuerdos para los aficionados.

Lo anterior se pudo conocer después de que el sitio especializado en indumentaria deportiva Footy Headlines que se encargó de filtrar lo que sería la supuesta indumentaria definitiva para la justa mundialista del verano próximo en donde regresaría el tradicional verde, blanco y rojo, que ha utilizado el cuadro nacional en la mayoría de ediciones de la justa organizada por la FIFA.

💣💣💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: All-New Mexico 2026 World Cup Home Kit Leaked: https://t.co/Fqbgc83e98 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 13, 2025

En primera instancia se había manejado que se utilizaría el diseño de Argentina 1978, que corrió a cargo de una importante empresa estadounidense de ropa, sobre todo de mezclilla y que al final los aficionados rechazaron por los lamentables recuerdos de aquella competencia en donde se ocupó el último lugar con estrepitosas derrotas con Túnez 3-1, Alemania 6-0 y Polonia 3-1.

El rechazo por este diseño fue tan drástico por los aficionados en redes sociales que volvieron a aparecer recuerdos de aquella competencia celebrada en Argentina y donde debutaron como mundialistas, Hugo Sánchez, el finado Cristóbal Ortega, Guillermo “Wendy” Mendizábal, Alfredo Tena, Enrique López Zarza y Leonardo Cuéllar, entre los más conocidos bajo las órdenes del también finado José Antonio Roca.

La nueva filtración

Por lo pronto, en la nueva filtración, apareció el verde que dejaría de lado el color negro y se inspiraría en la que utilizaron en el Mundial de Francia 1998 y donde la empresa encargada de vestir al Tricolor echaría mano de símbolos prehispánicos, resaltando la única diferencia es que el verde sería de un tono más fuerte que el de otras ediciones.

Dichas tonalidades resaltan en el cuello y las mangas y que aparecen como bicolores, mientras que las tradicionales tres franjas del patrocinador serán más gruesas y de color blanco, sin que hasta el momento se conozca el color del calzoncillo y de las calcetas, pero se espera según versiones extraoficiales que sea color blanco el short y rojas las tobilleras.

En noviembre sería presentada

El propio sitio encargado de filtrar la información, se prevé que los directivos de la selección de México la presentará oficialmente el mes de noviembre, en donde se podrá confirmar si en realidad el cuadro nacional dirigido por Javier Aguirre echa mano de este diseño en el Mundial que se jugará después de 40 años de la última justa universal que se celebró en suelo mexicano.

