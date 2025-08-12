window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 12 de agosto

Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día

El horóscopo de hoy de Mhoni Vidente.

El horóscopo de hoy de Mhoni Vidente. Crédito: Cortesía

Avatar de Mhoni Vidente

Por  Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para este martes 12 de agosto.

Piscis

Esta semana se abre para ti como una ventana de renovación y alivio. Las tensiones y cargas emocionales que venías arrastrando empiezan a disiparse, dejando espacio para una energía más ligera, optimista y constructiva. El momento es propicio para cerrar ciclos, soltar lo que no te aporta y abrirte a oportunidades laborales que podrían marcar un antes y un después en tu camino profesional.

Dedica tiempo a purificar tu energía: un ritual sencillo, una meditación profunda o incluso una limpieza de tu entorno pueden ser poderosos aliados para atraer vibraciones positivas. Escucha atentamente a esas personas que, desde el afecto y la sinceridad, te ofrecen consejos; su guía puede ser determinante para tomar decisiones clave en los próximos días.

El 12 de agosto se perfila como un día especialmente afortunado. Un golpe de suerte, ligado a los números 01 y 23, podría darte el impulso necesario para dar un paso firme hacia tus objetivos. Ese día, presta atención a las señales y no dejes pasar oportunidades: el universo estará alineado para favorecer tus proyectos y acercarte a aquello que más deseas.

En esta nota

Horóscopo de hoy Mhoni Vidente
Trending
Contenido Patrocinado
Trending