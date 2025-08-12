Piscis hoy: horóscopo de Mhoni Vidente para el 12 de agosto
Consulta el Horóscopo de Mhoni Vidente y descubre lo que la famosa astróloga tiene reservado para Piscis para este día
Mhoni Vidente, reconocida astróloga y clarividente mexicana, comparte sus predicciones para este martes 12 de agosto.
Piscis
Esta semana se abre para ti como una ventana de renovación y alivio. Las tensiones y cargas emocionales que venías arrastrando empiezan a disiparse, dejando espacio para una energía más ligera, optimista y constructiva. El momento es propicio para cerrar ciclos, soltar lo que no te aporta y abrirte a oportunidades laborales que podrían marcar un antes y un después en tu camino profesional.
Dedica tiempo a purificar tu energía: un ritual sencillo, una meditación profunda o incluso una limpieza de tu entorno pueden ser poderosos aliados para atraer vibraciones positivas. Escucha atentamente a esas personas que, desde el afecto y la sinceridad, te ofrecen consejos; su guía puede ser determinante para tomar decisiones clave en los próximos días.
El 12 de agosto se perfila como un día especialmente afortunado. Un golpe de suerte, ligado a los números 01 y 23, podría darte el impulso necesario para dar un paso firme hacia tus objetivos. Ese día, presta atención a las señales y no dejes pasar oportunidades: el universo estará alineado para favorecer tus proyectos y acercarte a aquello que más deseas.