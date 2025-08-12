Probamos a fondo el Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano 2025

El periodista Rafael Cores se pone al volante en Brooklyn para analizar en profundidad el Alfa Romeo Tonale 2025 en su exclusiva edición Tributo Italiano, un SUV compacto que combina un diseño espectacular con la eficiencia de un sistema híbrido enchufable.

En esta completa prueba de manejo, Rafael explora cada detalle, desde su llamativo y costoso color Verde Fangio y sus rines de 20 pulgadas, hasta los sutiles homenajes a la bandera italiana en su carrocería.

Por dentro, se evalúa su cabina de lujo con asientos de piel, el sistema de audio premium Harman Kardon de 14 altavoces y su avanzada tecnología, que incluye un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y una pantalla central de 10.25.

Así luce el interior del Alfa Romeo Tonale 2025. Crédito: Alfa Romeo. Crédito: Cortesía

También analizamos el rendimiento de su motorización, que genera 285 caballos de potencia y 347 libras-pie de torque, y ponemos a prueba su autonomía en modo 100% eléctrico de 33 millas, ideal para el uso diario sin gastar gasolina.

Descubre si su conducción deportiva, sus completas ayudas a la conducción y su innegable estilo italiano justifican un precio final que, con todos los extras, roza los $60,000 dólares.

