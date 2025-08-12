Probamos a fondo el Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano 2025
Desde Brooklyn, analizamos a profundidad el Alfa Romeo Tonale 2025 en su exclusiva edición Tributo Italiano, que tiene un precio de alrededor de $60,000 dólares
El periodista Rafael Cores se pone al volante en Brooklyn para analizar en profundidad el Alfa Romeo Tonale 2025 en su exclusiva edición Tributo Italiano, un SUV compacto que combina un diseño espectacular con la eficiencia de un sistema híbrido enchufable.
Lee también: Híbridos y nuevas tecnologías, la nueva fórmula de Honda
En esta completa prueba de manejo, Rafael explora cada detalle, desde su llamativo y costoso color Verde Fangio y sus rines de 20 pulgadas, hasta los sutiles homenajes a la bandera italiana en su carrocería.
Puedes leer: Ambicioso proyecto de Tesla se detuvo y sacudió a Elon Musk
Por dentro, se evalúa su cabina de lujo con asientos de piel, el sistema de audio premium Harman Kardon de 14 altavoces y su avanzada tecnología, que incluye un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y una pantalla central de 10.25.
También analizamos el rendimiento de su motorización, que genera 285 caballos de potencia y 347 libras-pie de torque, y ponemos a prueba su autonomía en modo 100% eléctrico de 33 millas, ideal para el uso diario sin gastar gasolina.
Descubre si su conducción deportiva, sus completas ayudas a la conducción y su innegable estilo italiano justifican un precio final que, con todos los extras, roza los $60,000 dólares.
Seguir leyendo:
Dodge Charger Scat Pack 2026: el regreso de la gasolina
El Camaro ZL1, el auto más robado en Estados Unidos
Tesla enfrenta demanda por fallos en sus robotaxis