Agente de ICE y policía celebran con “choque de puños” detención de inmigrante en parada vial

Giovanna Hernández-Martínez, residente de Leeds, Alabama, de 24 años y defensora comunitaria, fue arrestada por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de haber sido detenida por policías estatales de tránsito.

Un video de la Policía revela que Hernández-Martínez iba manejando frente a una patrulla, cuando le ordenaron detenerse, pero 25 minutos después varios agentes de ICE llegan para detener a la conductora.

En el video, compartido por la Policía de Leeds, se observa a los agentes celebrar el arresto “chocando las manos”.

Amigos y familiares de Hernández-Martínez la describen como consejera y organizadora que trabajó con jóvenes inmigrantes.

Llegó a Estados Unidos a los 7 años y se crió en Alabama, donde se graduó como la mejor estudiante de su generación de la escuela secundaria y posteriormente obtuvo su licenciatura y maestría en trabajo social.

Además de tener su propia sociedad de responsabilidad limitada (LLC), también trabaja en ¡HICA!, una organización sin fines de lucro con sede en Birmingham que aboga por las familias inmigrantes, contó su su hermano, Dilan Hernández, al portal Alabama.com.

La Policía de Leeds defendió la detención de la inmigrante, afirmando que su auto llevaba vidrios polarizados, además de asegurar que manejaba erráticamente, aunque eso no se observa en el video.

“Tenemos el deber de proteger al público y debemos detener a las personas que conducen imprudentemente en nuestras calles y carreteras”, afirmó la Policía en un comunicado en su cuenta de Facebook.

El jefe de la Policía de Leeds, Paul Irwin, insistió en que Hernández-Martínez estuvo “a pocos metros de chocar con otros vehículos”, pero eso no se muestra en el video dado a conocer.

Los agentes estatales reconocieron que sospecharon de que la conductora no tenía estancia legal en el país, luego de que les entregó una tarjeta de identificación mexicana.

En estados gobernados por republicanos, como Alabama, es más común la colaboración entre agentes de ICE con policías locales y estatales.

