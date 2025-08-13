Arrestan a policía de Riverside por asalto sexual

Un policía de Riverside fue arrestado por una denuncia de asalto sexual en horas de trabajo y fuera de servicio.

“El 12 de agosto de 2025, los investigadores de la Unidad Especial de Víctimas y de Delitos Graves del Sheriff de Riverside detuvieron sin incidentes al oficial Juan Pesina en el Centro de Justicia del Suroeste en Auld Road, Murrieta”, reveló el Departamento del Sheriff de Riverside en un comunicado.

Pesina tiene 32 años, vive en Menifee, una ciudad en el condado de Riverside a 80 millas al sur del centro de Los Ángeles, y trabaja para el Departamento de Policía de Menifee.

Fue el 22 de julio cuando la policía de Menifee recibió una denuncia de acusaciones de agresión sexual contra uno de los suyos, a quien de inmediato pusieron en licencia administrativa.

Una investigación interna identificó a Pesina como sospechoso; y al mismo tiempo solicitaron otra pesquisa independiente al Departamento del Sheriff del Condado de Riverside para garantizar la imparcialidad.

Pesina fue acusado de agresión sexual a una persona durante el proceso de una investigación. Más tarde, los detectives encontraron más víctimas en incidentes ocurridos en el condado de Riverside entre 2023 y 2024.

El Departamento del Sheriff logró tener más evidencias del caso luego de efectuar un cateo en su casa en la ciudad de Menifee y en su lugar de trabajo.

Pesina fue ingresado en el Centro de Detención Cois Byrd por múltiples delitos graves, entre ellos violación, sodomía y cópula forzada.

La investigación está en curso y, por el momento el Departamento del Sheriff de Riverside, no dispone de más detalles. Al mismo tiempo la identidad de las víctimas ha sido protegida.

La Unidad de Víctimas Especiales del Sheriff de Riverside cree que puede haber víctimas adicionales de Pesina, por lo que alentó a cualquier persona que tenga más información sobre esta investigación a comunicarse con el Investigador Principal J. Andrade al (951) 955–1701 o al Despacho del Sheriff llamando al 951–776–1099.

En un comunicado, un vocero del Departamento de Policía de la ciudad de Menifee, dijo que mantienen su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y los más altos estándares de integridad en la aplicación de la ley.

“Tomamos muy en serio todas las denuncias de mala conducta y seguiremos cooperando plenamente con las autoridades investigadoras”.