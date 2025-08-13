Beyoncé ganó su primer Emmy por su especial de Netflix

Beyoncé recibió su primer premio Emmy por su especial de Netflix titulado Beyoncé Bowl, un espectáculo temático que se presentó durante el medio tiempo del partido de la NFL entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans en Navidad de 2024.

La artista fue reconocida específicamente en la categoría de vestuario destacado para programas de variedades, no ficción o telerrealidad en la 77° edición anual de los Premios Emmy.

El reconocimiento representa un hito importante en la carrera de Beyoncé, quien ya posee un récord de 35 premios Grammy. Con este Emmy, se acerca a entrar en el exclusivo club EGOT, que agrupa a los artistas que han ganado los cuatro grandes premios del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Solo 21 personas han logrado esta distinción hasta ahora.

El especial Beyoncé Bowl tuvo una gran repercusión, con más de 27 millones de espectadores en Netflix, marcando récords en el streaming de la NFL.

Además del reconocimiento por vestuario, el espectáculo también destacó por la participación de Beyoncé junto a su hija Blue Ivy Carter en escena, interpretando éxitos incluidos en su álbum country Cowboy Carter.

Cowboy Carter es la más taquillera del country

La gira de la cantante estadounidense, que finalizó en julio, se convirtió en la más taquillera del género country.

De acuerdo con Billboard, con su gira Cowboy Carter Beyoncé logró recaudar de 407,6 millones de dólares y vendió 1,6 millones de entradas en solo 32 conciertos realizados en tres países.

La gira, que incluyó presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Houston, Washington, Dallas, Atlanta, Londres y París, destacó por un repertorio de más de 40 canciones en tres horas de show.

Además de romper récords económicos, la gira se caracterizó por sus elementos visuales y artísticos que rinden homenaje a la cultura americana y a las raíces de la música country, a la vez que denuncia la exclusión histórica de artistas negros en este género, algo que Beyoncé ha señalado directamente a través de su trabajo.

