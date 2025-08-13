Camilo y Evaluna disfrutan de su gira por España en familia con su casa rodante

Camilo y Evaluna Montaner han hecho de su gira por España una verdadera aventura familiar, compartiendo esta experiencia con sus dos hijas, Índigo y Amaranto. La pareja, conocida por su fuerte unión, ha decidido que siempre viajarán juntos en familia durante sus giras.

A pesar de la comodidad que podría ofrecer un vuelo en avión, optaron por la opción más cercana a un hogar, disfrutando de su casa rodante durante los traslados por el país.

En un video reciente, Camilo le dio la bienvenida a sus seguidores al lugar que han considerado su “hogar rodante” en España.

“Bienvenidos al lugar donde nos la pasamos cuando no estamos tocando”, dijo el cantante colombiano mientras recorría su casa rodante, estacionada en un pintoresco lugar en Castellón.

Aunque el trayecto de Castellón a Alicante solo dura 4 horas, Camilo mencionó que en ocasiones sus traslados pueden durar entre 14 a 20 horas, como los trayectos largos que han hecho en su gira a través de Cataluña y Andalucía.

Evaluna destaca comodidad de casa rodante

Por su parte, Evaluna destacó las ventajas de viajar en este hogar móvil, sobre todo por la comodidad de estar con sus hijas y la flexibilidad de evitar largas esperas en aeropuertos.

“Nos tomamos un cafecito y las vistas por España son espectaculares”, comentó la cantante, mientras recorrían algunos de los hermosos paisajes del país.

La casa rodante, que tiene dos pisos, está completamente equipada con tecnología, funcionando incluso bajo las instrucciones de Alexa.

Camilo explicó que, a diferencia de la primera gira que hicieron por España sin sus hijas, ahora tienen que adaptarse a una nueva dinámica con Índigo y Amaranto.

Aunque ya durmieron en el bus durante sus giras pasadas, con su hija más pequeña, Amaranto, no han intentado pasar la noche en el vehículo, ya que han considerado que podría ser complicado para él.

Cada experiencia ha sido diferente para la pareja, que ha vivido etapas con una hija y ahora, con dos. “Nosotros hemos vivido esta experiencia solos, con una hija y ahora con dos, y cada experiencia es diferente”, comentó Evaluna.

Así, mientras Camilo y Evaluna se preparan para el tour por España, continúan demostrando que la familia es lo más importante para ellos, disfrutando de su gira mientras exploran los paisajes de un país lleno de historia y belleza, pero siempre juntos.

