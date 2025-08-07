Camilo celebra el cumpleaños 28 de Evaluna con tierna y romántica felicitación

El cantante colombiano Camilo, de 31 años y quien lleva casi 12 años a lado de Evaluna, aprovechó la llegada de su pareja a los 28 años para felicitarla por su cumpleaños y lo hizo de una manera muy particular.

Por medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, el papá de Índigo y de Amaranto dejó demostrado el gran amor que siente por su pareja, el cual no ha hecho más que reforzarse con el pasar del tiempo.

Su material lo acompañó de unas muy profundas palabras de admiración hacia Evaluna, de quien se siente sumamente orgulloso.

“Feliz cumpleaños @evaluna 🎂🎁 Niña mía. Enigmática. Casi una docena de cumpleaños juntos. Tu ligereza me enseña a tomarme menos en serio la vida. Quiero disfrutar con la facilidad con la que tú lo haces”, se lee en el inicio de su felicitación de cumpleaños.

A continuación le dijo lo mucho que disfrutada poder llegar de un viaje y estar con ella en casa, tal y como sucedió en la noche previa a su cumpleaños.

“Quiero para siempre llegar como anoche de otra ciudad lejana a besarte, a oler tu pelo y tu cuello en silencio para no despertar a Indi y a Mara. Te amo ❤️ Pilas, que somos muchos reposando bajo tu sombra jajaja pero sin presión”, publicó Camilo, quien mostró a Evaluna tras una sesión de pilates y explorando los músculos que le duelen tras su exigente rutina.

La forma en que Camilo felicitó a su esposa no pasó desapercibido en ella, quien aprovechó la zona de comentarios para agradecer todo lo que él hace por ella y su familia.

“Te amo tanto mi vida. Me siento tan amada por ti. Gracias!!”, escribió la hija de Ricardo Montaner ante los likes y la cálida respuesta de sus fans.

Sigue leyendo: